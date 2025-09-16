「人間國寶」客家建築司阜傅明光辭世　享壽86歲

▲傅明光司阜辭世，享壽86歲。（圖／翻攝臉書／新竹縣政府文化局）



記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹東鎮出身的「人間國寶」傅明光司阜（司阜，對於具有特殊工藝匠師的尊稱）近日辭世，享壽86歲。新竹縣政府文化局表示，傅司阜長年投入瓦作修復與傳習，享有「客家傳統建築活的教科書」之譽，被譽為傳統建築匠師的典範，離世不僅是竹縣的重大損失，也是全國文化資產領域的深切哀痛。

文化局提到，傅明光司阜是文化部指定的「土水修造技術瓦作類保存者」，更是首位榮獲行政院文化獎肯定的傳統工藝師。他以恪守古法的修瓦精神，展現職人堅持，在文化資產修復與傳承上留下深厚足跡。

文化局說，傅司阜一生大部分時光站在屋頂，默默奉獻心力。他自2000年起參與縣內多處文化資產修復工程，作品遍及北埔慈天宮、姜氏家廟、新埔劉家祠、北埔金廣福公館及張氏家廟等，展現傳統建築的工藝之美。

文化局提及，傅明光司阜更投入竹北新瓦屋、芎林鄭氏家廟等地的傳習計畫，他親自示範工法，傳授後輩「會呼吸的房子」理念。他常以「不怕千人看，只怕一人識」勉勵，盼更多人理解並傳承瓦作技術。

文化局說明，傅明光司阜畢生精神與技藝值得銘記，他的辭世是文化資產界的無可彌補損失。文化局最後說明，對傅司阜致上無限敬意與哀思，也期盼傅司阜的工藝精神能持續留存於竹縣建築脈絡中，代代相傳。