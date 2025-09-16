六都最年輕的城市有38萬長輩　桃園樂活重陽季敬老啟動

▲桃園樂活重陽季啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

重陽節即將到來，桃園市政府16日於市府舉行「樂活重陽季」啟動儀式。市府秘書長溫代欣指出，桃園今年度樂活重陽季系列活動，擴增至14個局處，共同規劃20項系列活動，即日起展開迄11月底，活動多元、豐富有趣，歡迎長輩及市民參與，享受專屬的樂活重陽時光。



秘書長溫代欣表示，樂活重陽季系列活動有：社會局舉辦的「長青敬老楷模表揚」、「傑出長者暨銀髮達人甄選及事蹟展覽」，原民局「聯合健走活動」，客家局「桃園市伯公照護站暨成果發表會」，文化局「114年源古本舖—傳統街屋作為博物館實驗基地」、「青銀共好象棋比賽」，觀旅局「桃園大龍門鱻漫遊嘉年華系列活動」及懷舊音樂會。

▲桃園樂活重陽季啟動，14局處規劃20項系列活動。（圖／市府提供）

青年事務局「社區關懷-手機樂齡學堂」等4項活動，體育局「長青運動系列活動」，衛生局「長青樂活用藥健康知識」，交通局「交通安全樂齡種子講師宣講」，警察局「高齡防詐宣導」，地稅局「捐發票，換日曆」，勞動局「高齡徵才活動」，都發局「優良公寓大廈評選活動」及工務局「高齡友善公共工程選拔」等。

社會局表示，桃園老年人口逾38萬人，目前雖是6都最年輕的城市，但仍面臨高齡化社會的挑戰，市府團隊用心推動辦理各項老人福利相關政策及活動，在軟體服務以及硬體空間環境上持續精進優化，期待桃園市的長者與市民都能感受到市府的用心。