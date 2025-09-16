快訊／新北五股熱飆39.2度　10縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對10縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今（16）日白天新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫出現在新北五股，中午左右飆到39.2度；三峽也有37.8度。另外，北市內湖37度。今日高溫前10名，都在36度以上。

高溫資訊(橙色)

影響時間：16日白天

＊高溫橙色38燈號：新北市

＊高溫橙色36燈號：台北市、台東縣

＊高溫黃色燈號：桃園市、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，不過環境偏東風，在迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，其中山區降雨機率相對較高。

溫度方面，東半部高溫約32至33度，西半部高溫33至36度，其中在大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率。



資料來源：氣象署