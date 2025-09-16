　
民生消費

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

▲▼7-11優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11將推出「芬達橘子思樂冰」，還有萬聖節抽獎優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台持續高溫炎熱，7-ELEVEN將推出「芬達橘子思樂冰」，9月17日至21日還有限時思樂冰、雪淋霜霜淇淋「買1送1」。7-11同時還有新一波咖啡寄杯優惠，9月16日起至9月23日連續8天，特大杯指定咖啡9杯下殺。萊爾富則祭出果香冰飲「買1送1」。

★7-ELEVEN

●思樂冰、霜淇淋優惠

7-11將於9月17日起推出「芬達橘子思樂冰」，9月17日至10月28日還有萬聖節限定「撕」樂冰活動，凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享驚喜，杯杯有獎，最大獎有機會獲得「一年份思樂冰」免費喝，另有「2杯1元」等多款優惠、芬達獨家周邊等，活動限量50萬杯。

▲▼7-11優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲萬聖節限定「撕」樂冰活動，凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享驚喜，杯杯有獎。（圖／業者提供）

9月17日至9月21日期間，思樂冰全品項「買1送1」。雪淋霜、酷聖霜霜淇淋，憑icash 2.0、icashPay，同時間買1送1。

此外在9月17日至10月28日，周末五六日思樂冰全品項全口味「第2杯5折」。

●寄杯咖啡優惠

7-11於9月16日至9月23日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出國際咖啡日城市永續9杯組優惠：

◾特大濃萃美式，9杯390元，67折（原價65元/杯，特價44元/杯）。
◾特大濃萃拿鐵，9杯450元，66折（原價75元/杯，特價50元/杯）。
◾特大厚乳拿鐵，9杯450元，58折（原價85元/杯，特價50元/杯）。
◾大杯燕麥拿鐵，9杯450元，66折（原價75元/杯，特價50元/杯）。
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍，9杯450元，66折（原價75元/杯，特價50元/杯）。
◾大杯精品拿鐵／中杯精品冰燕麥拿鐵，9杯660元，67折（原價110元/杯，特價74元/杯）。

▼7-11「國際咖啡日」寄杯優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富近來推出兩款消暑果香冰飲，其中「特大杯檸檬焙烏龍冰茶」，以厚實焙烏龍茶為底，加入檸檬點綴，入口酸甜爽口、茶韻回甘，原價79元。另一款「特大杯柳橙氣泡美式」，將柳橙酸甜融入氣泡美式咖啡，原價80元。

即日起至9月30日，特大杯檸檬焙烏龍冰茶推出嚐鮮價45元，並有「任選2杯79元」優惠，等於「買1送1」。同時，「特大杯氣泡美式咖啡系列」也祭出「買1送1」優惠，消暑又省荷包。

▼萊爾富兩款果香冰飲「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

即日起至9月30日在Hi-Life APP還有年度最大咖啡優惠，大杯美式「買49送50」，換算下來平均每杯僅23元。

大杯拿鐵「買49送42」，平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

