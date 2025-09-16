　
大陸 大陸焦點 特派現場

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

兒子忘記沖馬桶，讓一家都確診罕見遺傳病。（示意圖／Pexels）

▲兒子忘記沖馬桶，媽媽一眼發現不對勁。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸浙江一戶人家小孩小勇（化名）因為忘記沖馬桶，媽媽一看發現不對勁，這一留心，小勇被診斷出尿毒症，結果一家三口都得了罕見遺傳病，而他和哥哥都接受腎移植手術，媽媽還在洗腎中。

綜合陸媒報導，小勇是浙江台州人，14歲的他剛剛參加完中考。五、六年前，當時還是小學三年級生的小勇，有次回家上廁所忘了沖馬桶，恰巧被媽媽看到馬桶的泡沫遲遲不散，她趕緊叫來小勇詢問，尿液出現這樣的情況多久了，小勇努力回想後答1、2個月了，這時媽媽鼻子一酸，因為她跟小勇的哥哥都有腎臟病。

小勇經過檢查後，發現有血尿和蛋白尿，經過治療後出院。但1年後，泡沫尿又出現了，小勇被診斷為慢性腎衰竭，從那時開始，每天都要吃藥，也不能吃太多水果，運動也要適量，2年後，兄弟病情還是惡化，哥哥最後被診斷為尿毒症，只能接受腎臟移植。

哥哥那時才15歲，這讓媽媽難以接受，醫師懷疑他們是罹患罕見基因遺傳病——Alport症候群，幸運的是，這類患者在接受腎移植後不會再發病。經過長時間等待，小勇和哥哥功接受腎臟移植，媽媽則仍在洗腎。

浙大一院腎臟病中心吳建永主任表示，Alport症候群的早期症狀有血尿、蛋白尿等，但對於兒童來說十分容易漏診，所以對家族有慢性腎臟病患者，建議進行基因檢測，或是透過藥物治療來延緩末期腎臟病。

惡霸校長1／才女老師每日工時12小時猝死　同事作證贏官司反成霸凌目標
女兒沉迷遊戲「家裡蹲10年」不工作　爸爸嘆：養到我進棺材
09/14 全台詐欺最新數據

小鬼逝世5周年！KID貼文藏洋蔥看哭網友

周刊王

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

