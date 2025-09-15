　
地方焦點

行銷桃園觀光　蘇俊賓：10國GoPro國際創作者協力發掘「桃園感性」

▲10國GoPro國際創作者協力發掘「桃園感性」

▲蘇俊賓副市長和10國GoPro國際創作者，一起行銷桃園觀光。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓15日出席於尊爵大飯店，舉行的「住桃園很可以！GoPro Creator Camp」記者會表示，當世界各個觀光城市越來越像的時候，桃園的觀光將越來越有賣點，桃園最大特色在於不刻意塑造一般觀光城市的樣貌，而以結合在地生活在地產業的風貌歡迎觀光客。

蘇俊賓指出，桃園市政府積極到國外各個城市宣傳，也邀請各國具有能量的創作者到桃園體驗分享，「讓桃園走向世界」，也讓「讓世界走進桃園」，這次的計劃，便是透過國際創作者的影像作品，將桃園真實面貌分享給全世界。

蘇俊賓說，現在許多觀光客非常有想法，想要探索城市真實的樣貌與各自的特色，如同韓國旅客喜愛「臺灣感性」的在地風格，桃園同樣應展現真實生活節奏與城市韻味，藉由影像呈現「桃園感性」，讓國際旅客及國內民眾重新認識桃園。

▲10國GoPro國際創作者協力發掘「桃園感性」

▲蘇俊賓副市長致贈桃味包，給 GoPro官方代表。（圖／市府提供）

觀旅局表示，即日起至11月14日止，市府攜手KKday推出「住桃園很可以！」旅宿線上旅展，集結18家旅館及6家民宿，共28種住宿加遊程套裝，並邀請來自10國的GoPro國際創作者，以挑戰競賽方式拍攝桃園旅宿及在地體驗，藉由影像行銷展現桃園多元風貌。

活動設計「四重好康」加碼，包括訂房抽機票、GoPro相機、AirPods 4等獎項，前500名訂房贈送「桃味包」聯名禮盒，入住桃園51家「桃園好棧」登錄憑證可抽特色好禮，另於指定地點拍照打卡可獲折扣碼刮刮卡，吸引更多旅客選擇桃園作為旅遊目的地。

觀旅局進一步指出，今（114）年除推廣優質旅宿外，更鼓勵旅宿與在地觀光產業串連，推出如喜來登×騎馬體驗、石門水庫水域活動、中庄農場導覽及臺灣好行聯票等多元套裝，讓旅客「從住宿開始認識桃園」。國際創作者也將開箱特色行程，包括糕餅手作、珍珠海岸挖蛤蠣、虎頭山越野單車及幽靈瀑布溪降，以影像捕捉在地故事，提升桃園旅宿國際能見度。

住桃園桃園觀光GoPro國際創作者桃園感性

