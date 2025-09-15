跨國青年創業論壇　台泰200位青年共探創新與未來

▲虎科大海外首場萬隆講座，齊聚超過200位台泰青年創業家、投資人及僑台商共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學首度將「萬隆經營講座」移師海外，13日在泰國舉辦《跨國青年創業論壇》，吸引逾200位台泰青年創業家、投資人及僑台商齊聚。論壇邀請泰國物流獨角獸企業「閃電達集團」創辦人暨執行長李發順擔任主講，分享企業從草創到跨國布局的心路歷程，也提出給年輕創業者的三大核心建議。

此次論壇由泰國台灣商會聯合總會青商會合辦，台灣駐泰國代表處大使藍夏禮、青商會會長黃啟碩、虎科大公共事務組組長張逸品先後致詞。台灣駐泰國代表處公使董思齊主持論壇，並與李發順進行深度專訪，讓現場青年有機會面對面提問交流。

李發順2017年創立「閃電達」，短短三年躍升為泰國快遞市場第二大，日均包裹量突破百萬單，並以97%隔日送達率締造業界佳績。他坦言，快遞業位處供應鏈末端，競爭常淪為價格戰，因此積極推動轉型，將業務延伸至倉儲、清關、廣告投放與金融服務，打造一站式物流生態。如今業務已擴展至6個國家，員工人數超過15萬。

▲台灣駐泰國代表處大使藍夏禮、公使董思齊、閃電達執行長李發順、泰國台商聯合總會長陳漢川、永遠名譽總會長郭修敏、青商會會長黃啟碩、泰國台灣會館主席張玲琴及虎科大公共事務組組長張逸品現場合影。（圖／記者游瓊華翻攝）

面對現場青年，他以自身經驗提出三項提醒：第一，「厚臉皮」才能爭取機會，他曾為招募人才，在大型企業食堂及飯店門口「堵人」；第二，「多聽多問少說」，鼓勵創業者向更聰明的年輕世代學習，給予試錯空間；第三，「相信數據，也相信直覺」，數據能解釋歷史，但唯有人才洞見能指引未來。

李發順回顧創業融資歷程，特別提到「寧可不拿，也不要拿錯人的錢」，強調資本夥伴的選擇至關重要。他進一步指出，企業成功的關鍵會隨階段不同而轉變：初期仰賴CEO領導力，中期需團隊合作，後期則要建立長遠的企業文化。

他也談到跨國經營的挑戰，包括進軍寮國、菲律賓、馬來西亞時遇到的文化差異、法規限制甚至治安問題，卻因堅持選擇「困難但正確」的道路，而奠定核心競爭力。他認為，領導者最重要的社會責任是教育，透過獎學金和培育計畫，讓更多青年能改變命運。

虎科大公共事務組組長張逸品指出，本次論壇以「獨角獸」為主題，象徵突破疆界、重塑產業的創新精神，也與虎科大的教育使命相呼應。未來學校將持續鏈結台灣技術能量，深化與泰國及東協新興市場的合作。

▲虎科大秘書室公共事務組組長張逸品表示，虎科大將持續從跨域走向跨國，培育青年實踐者，並鏈結台灣技術能量與泰國及東協新興市場合作。（圖／記者游瓊華翻攝）