台中新光三越將復業　議員批市府沒把關：如何安心走進去？

▲台中新光三越週年慶前復業，議員江肇國質疑，市府至今都沒公布氣爆原因，市民怎安心走進去？（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越於今年2月13日因氣爆事件停業，並於日前傳出將於9月27日重新營業。不過，台中市議員江肇國砲轟，市府至今仍未釐清並公開爆炸成因，也未對後續改善與安全檢核作出說明，讓市民對重返商場消費充滿疑慮，強調「我們都期待新光三越復業，但安全問題當然是市政府要把關保證！」要求市府應就氣爆原因及處理情形，向議會與市民提出專案報告。

不過，台中市議會議長張清照表示，議會並非菜市場，隨叫隨有，專案報告不能說加就加，裁示市府以書面報告送給各議員。

▲台中新光三越預計在9月27日復業。（圖／資料照片）



江肇國質疑，新光三越台中中港店於今年2月發生氣爆至今，市府從未對氣爆成因進行說明，「若爆炸原因尚未明確，市府又如何提出改善對策？改善內容是否符合安全標準？市府口口聲聲說要保障市民安全，但到現在沒有完整說明，市民如何能安心走進新光大門消費？」

江肇國進一步指出，從事故發生到復業前夕，相關公文往返、現場履勘紀錄，至今未見任何第三方專業單位背書，市府也未公開同意復業的依據。

江肇國表示，市府和市長的責任就是要告訴市民，已經經過市府把關，可以安心消費，但現在卻任何資訊都未提供，呼籲市府應立即將新光三越復業的原因調查、改善措施與安全檢核納入議會專案報告，避免讓市民承擔風險。