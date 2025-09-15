3千桌供品、上萬人參拜　西螺福興宮街普圓滿！化公益送暖　

▲西螺福興宮董事長與鄉鎮首長、西螺警分局長齊聚，共同見證百年傳統、也結合公益送暖。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

濁水溪流域最盛大的普度盛事登場！承傳百年傳統的「西螺街蘭盆勝會」圓滿落幕，街上擺滿近3千桌供品，香火鼎盛成為壯觀的中元普度景象。這場盛典不只延續古禮，更結合公益，普度後的愛心物資將由六個鄉鎮公所與西螺警分局一同分送，讓弱勢家庭也能感受到「太平媽祖」的慈悲照拂。

今日上午，西螺福興宮董事長楊文鐘率領董監事團隊，聯同西螺鎮長廖秋萍、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、林內鄉長劉姿言、元長鄉長李明明，以及雲林縣警察局西螺分局長閻百川等人，齊聚香案前焚香上表，向太平媽祖叩謝庇佑。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮遵循古禮，每年農曆七月都會舉辦盛大的普度法會，若逢大月就訂在23日，小月則在22日舉行，從不間斷。年年均吸引全台各地善信前來登記贊普與超度，總人數高達上萬人，桌數逼近3千份，再創紀錄。他特別感謝六個鄉鎮長與西螺分局熱情相挺，讓普度物資能及時送進基層家庭，把太平媽的慈悲分享出去，發揮「冥陽兩利」的人本精神。

▲普度物資化作愛心，分送弱勢家庭，傳遞太平媽祖的慈悲。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺鎮長廖秋萍則感性表示，普度活動不只是慎終追遠，更是一場溫暖社會的公益行動，「感謝太平媽的神威與愛，也感謝所有參贊、志工和辛苦布置的工作人員。」她強調，普度後的物資將分送到低收入戶和邊緣戶手中，讓大家收到的不僅是一份米麵罐頭，更是一份平安與祝福。

同行的廖秋蓉、李泓儀、劉姿言、李明明等鄉鎮長，以及閻百川分局長也紛紛點頭致意，承諾將這份「太平媽的愛心」送進每一個需要的家庭。把滿滿的善心化作具體行動，將物資送到雲林各鄉鎮的角落。帶著祝福與感恩，西螺街蘭盆勝會不只是一場儀式，更是一種凝聚人心的力量。正如太平媽祖守護的精神，疼惜眾生、護佑萬民，普度大典再度證明「敬天愛人、濟世愛民」的信仰價值，照亮人間。

▲西螺福興宮年年均吸引全台各地善信前來登記贊普與超度，總人數高達上萬人，桌數逼近3千份，再創紀錄。。（圖／記者游瓊華翻攝）