竹市男突倒地昏迷命危　義消小隊長、救護人員聯手搶命

▲消防局長李世恭表彰同仁們的卓越表現。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局日前接獲緊急救護通報，一名年約60歲男性在休息時突然感到身體不適，隨後即昏倒並失去意識，疑似心肺功能停止(OHCA)。恰因消防局三民義消小隊長何濟麟在現場，在第一時間為患者實施心肺復甦術(CPR)，同時由附近其他民眾撥打119求助，隨後消防局立即派遣同仁迅速趕往現場，對患者進行AED等緊急救護後迅速送醫，成功挽回一條生命。後續經院方妥善治療與照護，患者已於近期康復出院，成功重返日常生活。

新竹市代理市長邱臣遠表示，這次三民分隊隊員余中夫、陳建宏、義消小隊長何濟麟，以及中山分隊隊員洪國鈞、塗建旻以及鳳凰志工楊淳亦，在第一時間展現高度專業與迅速應變能力，成功挽救患者寶貴生命，同仁們的專業表現非常值得肯定。同時感謝醫療院所後續積極治療與照護，使患者順利康復並平安出院。消防局長李世恭也表彰同仁們的卓越表現，向這群堅守第一線、守護市民生命安全的救護英雄致上最崇高的敬意。

消防局說明，救護人員到達前，義消何濟麟已於現場為患者實施心肺復甦術，爭取關鍵救援時間。三民及中山分隊救護車接續抵達後，立即接手評估生命徵象。經初步檢查，患者呈現無意識、無呼吸、無心跳的OHCA狀態，情況十分危急。現場救護人員立即進行任務分工，著手施行高品質CPR，以維持血液循環；使用I-gel_4號聲門上呼吸道，BVM（正壓輔助呼吸），將空氣送入肺部，維持基本的氧氣供應；使用AED進行7次電擊並持續監測。經一連串專業且迅速的處置後，並合力將患者搬運至救護車上，立即送醫治療。

消防局提醒，若民眾發現身邊有人昏倒，應立即撥打119及評估患者意識和呼吸，若無反應且無呼吸，則開始實施CPR，同時可請附近民眾協助尋找公眾場所設置的AED並按照指示操作；若有呼吸，需將其移至安全位置，抬高下肢、保持呼吸道暢通，並觀察有無其他異常症狀，爭取黃金救援時間。

市府補充，民眾如遇突發緊急狀況，請立即撥打119尋求協助。為提升全民防災及急救應變能力，消防局每月19日定期舉辦防災宣導及救護技術訓練，歡迎點擊連結踴躍報名參加( https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7 )。完成課程者將核發學習證卡，鼓勵市民主動學習基本急救技能CPR與AED操作，於關鍵時刻挺身而出、守護生命。