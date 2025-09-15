　
地方 地方焦點

麻豆魚塭棄置副產石灰！　南市：積極清理已罰逾7472萬

▲台南市政府召開記者會，說明麻豆魚塭及副產石灰棄置案最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府召開記者會，說明麻豆魚塭及副產石灰棄置案最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南麻豆魚塭及副產石灰棄置案，台南市政府15日上午召開記者會，由環保局副局長陳幸芬說明，市府指出，該案纏訟長達十年，直到2023年6月市府在行政訴訟勝訴後，才得以積極展開清理，至今已在麻豆區完成約3.3萬公噸副產石灰清除，並對非法棄置案累計開罰逾7472萬元，絕非外界批評的「毫無作為」。

▲台南市政府召開記者會，說明麻豆魚塭及副產石灰棄置案最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

環保局副局長陳幸芬表示，麻豆魚塭廢棄物棄置案於2024年底經台南社大環境小組於「環檢警結盟會議」提出後，市府立即加速重啟調查。2025年1月16日環保局完成現場勘查，並於4月9日會同農業局及地政局現場開挖採樣，共檢測 8 點，結果均屬「一般事業廢棄物」。惟行為涉及違反《廢棄物清理法》，環保局已於6月將全案移送台南地檢署偵辦，並要求責任人立即進行清理復原工作。

▲台南市政府召開記者會，說明麻豆魚塭及副產石灰棄置案最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

另有業者將逾5萬公噸副產石灰以產品之名非法棄置於台南轄內，環保局於2013年即查獲，並依法裁處並累計罰鍰逾7472 萬元 。該業者不服提起行政訴訟，歷經十年纏訟，最高行政法院於2023年6月最終判決市府勝訴，確認該公司確有改善義務。在判決定讞後，環保局積極推動善後，邀集業者及地主召開協商會議，同意展開清理，2024年9月初已啟動麻豆區副產石灰清理，已清理完成約3.3萬公噸責任量，待進一步驗證；左鎮區部分將於行政程序完備後隨即推動，並要求責任人全程配合清理作業。

▲台南市政府召開記者會，說明麻豆魚塭及副產石灰棄置案最新進度。（記者林東良翻攝，下同）

市府發言人田玲瑚表示，市長黃偉哲強調維護環境正義零容忍，對任何非法傾倒與破壞行為將依法追究，並全程監督後續復原進度，要求污染者負責清理，確保市民擁有乾淨安全的生活環境。

