雪見遊憩區林道死亡車禍！單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

記者楊永盛／苗栗報導

雪霸國家公園苗栗縣泰安鄉雪見遊憩區山區，13日下午發生自行車騎士慘遭休旅車撞死事故。1名吳姓男子駕駛休旅車行經司馬限林道，在上山坡道會車時，未注意前方陳姓男子跨坐自行車在路旁休息，直接撞倒陳男倒地不起，送醫宣告不治，肇事原因正由檢警調查中。

▲苗栗縣雪見遊憩區司馬限林道，13日發生休旅車撞死路旁休息的自行車騎士，檢警正調查事故原因。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗縣警察局大湖分局今（15日）天說，泰安鄉大安派出所在13日15時許，接獲民眾報案稱司馬限林道約23.5K處，發生車輛與自行車騎士交通事故，員警立即上山前往處理到場管制及疏導。

警方調查，肇事吳姓男子（22歲）駕駛休旅車沿司馬限林道上山，開到雪見遊憩區服務中心下方停車場路口，因與對向來車會車，疑似未注意休旅車前方、遊憩區大型告示牌前，有一名跨坐在自行車上休息的陳姓男子（48歲），直接撞倒自行車，車上的陳男順勢倒地。

警方說，撞擊後造成陳男胸口、腳部有多處擦挫傷，警消人員先就近送往象鼻衛生所初步治療，因傷勢嚴重，後續送往台中市東勢農民醫院搶救，經搶救後仍宣告不治。雙方經檢測後無酒精反應，詳細事故原因待調查釐清，全案昨報請臺中地檢署相驗。

大湖警分局提醒，行經山區道路應全神貫注，隨時注意路況及車輛狀態，遵守交通規則，尤其山區路段路幅狹小，會車或停靠路旁時，須留意周遭人車動向，確保自身及他人安全。