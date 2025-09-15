應曉薇淚灑羈押庭！離家前向母親三叩首告別：怕再被關回來

▲北檢抗告成功後北院今重開羈押庭，前北市議員應曉薇庭上提到年邁母親忍不住爆哭。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

北院今上午重新開庭審理是否羈押民眾黨前主席柯文哲、北市議員應曉薇，檢辯雙方也針對是否有勾串的問題激烈交鋒。庭上，應曉薇情緒潰堤，當庭向法官、檢察官表態，強調必定遵守不得接觸證人的規定。她哽咽透露，今早離家時向年邁母親跪地古禮「三叩首」告別，泣訴「怕再也見不到媽媽」，懇切請求司法相信她會遵守承諾。

應曉薇在庭上表示，她並非法律專業，但檢方已肯定她沒有與證人聯繫，她會持續遵守規定。她說：「法官交代就是要聽話，我會聽，希望法官、檢察官相信我。」談到母親在其收押時住院，她哽咽表示：「律師都不告訴我，家人也說『說了我也不能做什麼』，但我不能做什麼，可是我好怕失去媽媽。」她更提及對女兒們感到歉疚，低聲說：「媽媽真的對你們很抱歉，謝謝你們一直相信媽媽，你們心中不要有恨，要像媽媽一樣心中有愛。」

應曉薇泣訴，今早離家前曾向母親行古禮三叩首告別，擦拭母親的眼淚，「因為每一滴淚都是父母恩重難報，我怕我又被關回來，怕再也見不到她，我好愛媽媽。」她再三懇求法官、檢察官，相信她會遵守不得與證人接觸的承諾。

辯護律師則強調，本案歷經9個月共28次開庭，傳喚37位證人，訴訟程序冗長，形同「人體絞肉機」讓被告活在恐懼中。他批評，高等法院僅花一、二天書面審閱，就指摘地院交保裁定與7月21日的續押裁定「前後矛盾」，檢方不斷變更標準，凌駕法定羈押要件，不僅失去一致性與可預測性，更踐踏被告人權。

庭訊仍在進行中，法院將綜合考量檢辯意見後裁定是否繼續羈押，外界更高度關注結果。