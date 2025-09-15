籲賴政府解除「禁團令」　洪秀柱：觀光是最沒有政治色彩的自然交流

記者任以芳／湖南慈利報導

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會今（15日）在湖南慈利舉行，吸引兩岸超過400位嘉賓齊聚一堂，其中包含台灣六都各旅遊協會理事長與觀光業者，共計106人參與。中國國民黨前主席洪秀柱在致辭時直言，民進黨政府推動的「禁團令」，已經成為台灣觀光業的「枷鎖」，導致業者苦不堪言，呼籲賴清德政府應展現氣度，盡快解除限制，恢復兩岸交流。

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會、第三屆張家界旅遊發展大會今15日在湖南慈利舉行，吸引兩岸超過400位嘉賓齊聚一堂。台灣方面出席有中國國民黨前主席洪秀柱、全聯會理事長吳盈良、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁，以及台灣六都各觀光旅遊協會理事長與觀光業者共106人參與；大陸方面出席以張家界市委書記劉革安、張家界市委副書記、市長王洪斌、湖南省委宣傳部部長劉紅兵等人出席。

▲ 中國國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱首先分享，十多年前曾造訪張家界登上纜車，眼見群峰疊翠、雲霧飄渺，心中讚嘆「此間應是天上有」，至今仍難以忘懷。她說，這次重遊張家界，不僅看到風景依舊，更見證旅遊品質提升、城市風貌煥新與生態文明進步，「這正呼應本屆大會『山盟海誓、情融兩岸』的主題」。旅遊不只是賞景，更是一種文化交流與心靈契合，是拉近兩岸人民、增進理解的重要橋梁。

洪秀柱回顧，2008年兩岸直航開通後，湖南成為台灣遊客熱門目的地，每年有超過30萬人到訪，其中不少團體首選張家界，「當時隨處可見台灣遊客的笑容」。然而，隨著兩岸關係惡化，台灣旅客數量驟降，疫情前的2019年僅剩約10萬人，2020年後更大幅減少。

她直言，最大原因正是民進黨政府設下的「禁團令」成為觀光「枷鎖」，讓台灣旅遊業哀鴻遍野，也剝奪兩岸民眾互動與理解的機會。「阻斷官方，就是阻斷民心交流，而這種傷害最終由兩岸人民共同承受。」

▲洪秀柱呼籲：對兩岸來說，觀光是最自然、最沒有政治色彩的交流方式 。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱指出，「觀光是最自然、最沒有政治色彩的交流方式，台灣遊客來張家界，不僅能感受壯麗山水，更能體會當地民眾的熱情與親切。」她呼籲兩岸應珍惜「同根同源、血脈相連」的情誼，未來更可透過農特產品、文創產業、智慧旅遊與數字經濟等領域展開合作，為兩岸經濟注入活力，也讓人民找到心靈共鳴。

最後，洪秀柱以詩人賀敬之描繪張家界的詩句「三千翠微峰，八百琉璃水」作結，象徵兩岸交流的希望與未來。她祝福大會圓滿成功，並期盼兩岸能早日跨越障礙，讓觀光重啟，交流深化，共創雙贏。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁會後受訪也表示，「禁團令」沒有存在的必要，對觀光業來說就是一把枷鎖。長期限制使台灣旅遊市場受到壓抑，也讓兩岸民眾失去交流的機會。

蕭博仁也痛批，「禁團令」對於業者來說是「不合規、不合法也不合情裡。這是一道枷鎖，對我們民生（經濟）侮辱性極強，政府不應該因為政治立場下禁令，就像是今天禁止你去超市、去看電影，不可以這樣子。」

至於兩岸觀光是否有契機？，蕭博仁透露，這次隨團也與大陸方面交換意見，對方至今仍保留上海與福建居民赴台旅遊的機制，大門「依舊」敞開，但關鍵在於「只要台灣同意，組團隨時可以恢復。」

▼ 台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁也呼籲 。（圖／記者任以芳攝）