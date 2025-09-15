　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

籲賴政府解除「禁團令」　洪秀柱：觀光是最沒有政治色彩的自然交流

▲▼ 首屆兩岸旅遊大會、洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南慈利報導

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會今（15日）在湖南慈利舉行，吸引兩岸超過400位嘉賓齊聚一堂，其中包含台灣六都各旅遊協會理事長與觀光業者，共計106人參與。中國國民黨前主席洪秀柱在致辭時直言，民進黨政府推動的「禁團令」，已經成為台灣觀光業的「枷鎖」，導致業者苦不堪言，呼籲賴清德政府應展現氣度，盡快解除限制，恢復兩岸交流。

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會、第三屆張家界旅遊發展大會今15日在湖南慈利舉行，吸引兩岸超過400位嘉賓齊聚一堂。台灣方面出席有中國國民黨前主席洪秀柱、全聯會理事長吳盈良、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁，以及台灣六都各觀光旅遊協會理事長與觀光業者共106人參與；大陸方面出席以張家界市委書記劉革安、張家界市委副書記、市長王洪斌、湖南省委宣傳部部長劉紅兵等人出席。

▲▼ 首屆兩岸旅遊大會、洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱首先分享，十多年前曾造訪張家界登上纜車，眼見群峰疊翠、雲霧飄渺，心中讚嘆「此間應是天上有」，至今仍難以忘懷。她說，這次重遊張家界，不僅看到風景依舊，更見證旅遊品質提升、城市風貌煥新與生態文明進步，「這正呼應本屆大會『山盟海誓、情融兩岸』的主題」。旅遊不只是賞景，更是一種文化交流與心靈契合，是拉近兩岸人民、增進理解的重要橋梁。

洪秀柱回顧，2008年兩岸直航開通後，湖南成為台灣遊客熱門目的地，每年有超過30萬人到訪，其中不少團體首選張家界，「當時隨處可見台灣遊客的笑容」。然而，隨著兩岸關係惡化，台灣旅客數量驟降，疫情前的2019年僅剩約10萬人，2020年後更大幅減少。

她直言，最大原因正是民進黨政府設下的「禁團令」成為觀光「枷鎖」，讓台灣旅遊業哀鴻遍野，也剝奪兩岸民眾互動與理解的機會。「阻斷官方，就是阻斷民心交流，而這種傷害最終由兩岸人民共同承受。」

▲▼ 首屆兩岸旅遊大會、洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱呼籲：對兩岸來說，觀光是最自然、最沒有政治色彩的交流方式 。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱指出，「觀光是最自然、最沒有政治色彩的交流方式，台灣遊客來張家界，不僅能感受壯麗山水，更能體會當地民眾的熱情與親切。」她呼籲兩岸應珍惜「同根同源、血脈相連」的情誼，未來更可透過農特產品、文創產業、智慧旅遊與數字經濟等領域展開合作，為兩岸經濟注入活力，也讓人民找到心靈共鳴。

最後，洪秀柱以詩人賀敬之描繪張家界的詩句「三千翠微峰，八百琉璃水」作結，象徵兩岸交流的希望與未來。她祝福大會圓滿成功，並期盼兩岸能早日跨越障礙，讓觀光重啟，交流深化，共創雙贏。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁會後受訪也表示，「禁團令」沒有存在的必要，對觀光業來說就是一把枷鎖。長期限制使台灣旅遊市場受到壓抑，也讓兩岸民眾失去交流的機會。

蕭博仁也痛批，「禁團令」對於業者來說是「不合規、不合法也不合情裡。這是一道枷鎖，對我們民生（經濟）侮辱性極強，政府不應該因為政治立場下禁令，就像是今天禁止你去超市、去看電影，不可以這樣子。」

至於兩岸觀光是否有契機？，蕭博仁透露，這次隨團也與大陸方面交換意見，對方至今仍保留上海與福建居民赴台旅遊的機制，大門「依舊」敞開，但關鍵在於「只要台灣同意，組團隨時可以恢復。」

▼ 台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁也呼籲 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 首屆兩岸旅遊大會、洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林哲瑄當場哭了！　向學弟們致歉
金鐘女主角入圍名單超狂！　3個全來自同一部劇
川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」
小S才傳有望復出！《不熙娣》入圍金鐘主持人獎　廝殺吳宗憲、曾
電動車免稅優惠！　擬再延長5年
快訊／金鐘60綜藝節目獎　入圍名單出爐
快訊／象山腐屍身分曝！眾多登山客目擊嚇壞
快訊／16歲學生教室猛刺同學！　中2刀搶救中
LIVE／2025金鐘60入圍名單揭曉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

iPhone 17系列拼多多開始祭出「千元折扣」　陸果粉卻狂吐槽

籲賴政府解除「禁團令」　洪秀柱：觀光是最沒有政治色彩的自然交流

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包　釣出官方回應：Just do it！

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸三大央媒齊發文「緩頰」預製菜爭議　加強食安監管為重

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

iPhone 17系列拼多多開始祭出「千元折扣」　陸果粉卻狂吐槽

籲賴政府解除「禁團令」　洪秀柱：觀光是最沒有政治色彩的自然交流

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包　釣出官方回應：Just do it！

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸三大央媒齊發文「緩頰」預製菜爭議　加強食安監管為重

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

不只看感冒！耳鼻喉科「隱藏服務」曝光　網愣：原來可以這樣喔

從朗讀到演說全面開花　南榮國中勇奪屏東縣語文競賽9項大獎

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」　10/15記得刷帳戶

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

台灣首家二次元概念股！　智寶預計9月18日登錄興櫃

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

3成「憂鬱症患者」反覆發作　醫曝研究：可能是基因在作怪

預售案場來人回升5成　代銷：政府挺首購房市漸解凍

大陸熱門新聞

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

老師要求家長到校打掃　理由曝光

于朦朧死亡3天警方未通報　60帳號遭關閉

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

「林佳龍」訪歐　中方怒斥：只是地方官員

陸三大央媒齊發文「緩頰」預製菜爭議 加強食安監管為重

iPhone 17陸電商開始折扣…卻遭果粉吐槽

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

更多熱門

關鍵字：

洪秀柱、觀光、兩岸

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

更多

最夯影音

更多

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面