生活

中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣

▲發票兌獎。（示意圖與本文無關／記者林育綾攝）

▲發票兌獎。（示意圖與本文無關／記者林育綾攝）

記者張靖榕／綜合報導

7、8月期統一發票將於本月25日開獎，許多民眾期待小確幸降臨，不過要注意，在特定情況下，也有可能因未符合規定而無法領獎。各地國稅局提醒，有5種常見情形須特別注意，包括0元發票、作廢發票、公營單位或營業人開立發票、洗發票行為，以及過期發票，否則恐怕空歡喜一場。

《統一發票給獎辦法》第11條明定，若發票消費金額為0元、發票已註記作廢，或買受人為政府機關、公營事業、公立學校與營業人，即使中獎也無法領取。

例如，有人用折價券兌換商品，拿到的是0元發票；或退貨後保留的已作廢發票；再如網路平台賣家未設稅籍登記，取得平台手續費發票，形式上看似一般發票，但符合上述條件者，無論中獎金額為五獎1000元、六獎200元或雲端專屬獎500元，均不得兌領。

此外，若實際身分為營業人卻未辦稅籍登記，也會喪失領獎資格。北區國稅局曾查獲一名民眾領取7張中獎發票共2300元，調查發現其持有185張營業相關發票，品項包括「手續費」、「運費」，實為未登記之網路賣家，最終不僅被追回獎金，還被要求補報920萬元銷售額與繳交46萬元營業稅。

「洗發票」行為也屬違法，若民眾以不合理交易方式短期內取得大量小額發票，將不予給獎，已領獎金也會被追回，情節重大者恐移送法辦。

最讓人惋惜的是過期發票，有民眾因外送平台帳單中混雜廣告未察覺中獎，等到最後一天才發現中百萬元，但因未提前完成歸戶，導致無法領獎，獎金遭充公。

09/13

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

捶心肝案例！有民眾持有中獎發票但「不能領獎」，財政部台北國稅局透露，一位中獎人叫外送發票中了雲端發票的專屬100萬元大獎，收到中獎通知還以為是詐騙，一直沒有去歸戶，來不及在領獎期限前完成設定，依規定無法領獎，令人扼腕。

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

突收發票中獎通知　他2破綻看穿詐騙

突收發票中獎通知　他2破綻看穿詐騙

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

