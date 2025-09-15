羈押庭10點重開！「國民岳母」應曉薇女兒甜美發早餐畫面曝

▲應曉薇女兒應佳妤手拿熱騰騰三明治一一發給等候徹夜的民眾黨支持者。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲及台北市議員應曉薇，因涉京華城等案交保遭撤銷，今（15）日上午將在北院再度開庭，外界關注2人是否維持交保、提高保金，或逆轉遭裁定收押。為力挺2人，民眾黨支持者「小草」自昨（14）日晚間起便湧到法院外漏夜守候，應曉薇女兒也低調現身，身穿白襯衫親手發送三明治分送給現場等待的群眾。

大批民眾黨支持者「小草」自昨（14）日晚間起便自發湧到北院外排隊，為了搶得有限的旁聽席位，支持者乾脆帶著睡袋鋪在地上過夜，場面動容；而更引人注目的是，應曉薇大女兒也低調現身人龍之中。她一身素雅白襯衫搭牛仔褲，靜靜陪著群眾排隊，手上也拿著熱騰騰三明治和飲料一一分送給支持者。

▼民眾黨支持者「小草」自昨（14）日晚間起便自發湧到北院外排隊。（圖／記者黃宥寧攝）

比起案情，應曉薇日前在臉書發文說，謝謝大女兒應佳妤代她參加妹妹的畢業典禮，形容看到妹妹走上舞台「淚如雨下」。她透露佳妤已完成多倫多大學雙主修學位，並赴倫敦大學亞非學院攻讀碩士，論文關注台灣詐騙問題。應曉薇感性說，兩個女兒把眼淚往肚裡吞，不肯讓媽咪知道，但她全都明白，也感謝不分黨派的支持者，讓她相信世界仍充滿溫暖與善良。

然而，隨著應曉薇兩個高顏值女兒的照片曝光，社群瞬間炸鍋，她也被網友封為「全民岳母」。對此，應曉薇幽默回應：「報告各位女婿們，妹妹曾提案推動線上醫療確診視訊，姊姊則建議推行線上教學，兩個提案最後都成功落實。」她更打趣提醒：「她們超有自己的想法和個性，不好追，你們自己看著辦吧，哈哈！」

至於柯文哲與應曉薇是否能維持交保，還是必須加重保金、甚至逆轉遭裁定收押，將視今（15）日上午10點北院合議庭開庭結果而定。