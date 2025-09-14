　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／內湖熱飆37.3度　8縣市高溫警示

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署針對8縣市發布高溫警示，其中因各地天氣高溫炎熱，今（14）日白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、新北市、高雄市為黃色燈號，請注意。

氣象署觀測顯示，台北市內湖中午出現37.3度、新北三峽37.2度（因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。）、新北五股有36.9度，是目前測得前三高溫。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：

台北市

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

屏東縣、台中市、台東縣、台南市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

基隆市、台南市、新北市、高雄市、台北市、屏東縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署

505 1 9265 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

氣象雲天氣氣象高溫黃色燈號橙色燈號紅色燈號

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
