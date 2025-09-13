陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

▲針對美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視調查，陸商務部宣布：後續根據實際情況對美採取相應措施。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中美明14日在西班牙舉行第四次經貿會談前夕，雙方提前進行反制報復攻防戰。針對就中方公佈就美國對華集成電路領域相關措施發起「反歧視立案調查」，中國商務部發言人今（13日）晚間有最新說明，中方決定就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視調查，後續根據實際情況對美採取相應措施，「中方將採取一切必要措施捍衛中國企業的正當權益。」

發言人首先指出，近年來，美國在集成電路領域對華採取一系列禁止和限制措施，包括301調查和出口管制措施等。

發言人稱，這些保護主義做法涉嫌對華歧視，是對中國發展先進計算晶片和人工智能等高科技產業的遏制打壓，不僅危害中國發展利益，還嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。

發言人表示，根據《中華人民共和國對外貿易法》第七條、第三十六條、第三十七條等規定，「中方決定就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視調查，後續根據實際情況對美採取相應措施。」

發言人強調，本次調查將堅持公正、公平、公開的原則開展，歡迎包括中國國內產業、企業在內受美方措施影響的各利害關係方積極參與調查。「中方將採取一切必要措施捍衛中國企業的正當權益。」