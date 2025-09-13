　
大陸 大陸焦點 特派現場

美制裁中方企業　陸官方大反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲陸商務部大反擊，自2025年9月13日起對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷立案調查。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美中經貿會談將14日起在西班牙舉行第四次會談，雙方角力戰提前開打。針對美商務部於美東時間12日宣佈把多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中國商務部今（13日）晚間馬上反制，宣布對美方最新制裁，「商務部決定自2025年9月13日起對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷立案調查。」

中國商務部指出，2025年7月23日收到江蘇省半導體行業協會（以下稱申請人）代表國內相關模擬芯片產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷調查。

商務部於2025年7月23日收到江蘇省半導體行業協會（以下稱申請人）代表國內相關模擬晶片產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷調查。

商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人資格、申請調查產品有關情況、中國同類產品有關情況、申請調查產品對國內產業影響、申請調查國家有關情況等進行了審查。根據申請人提供的證據和商務部初步審查，申請人相關模擬芯片的合計產量符合《中華人民共和國反傾銷條例》關於申請人資格的規定。同時，申請書中包含了《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求內容及有關證據。

根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2025年9月13日起對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷立案調查。

針對美東時間2025年9月12日，美商務部宣佈將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，商務部發言人也指出「中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。」中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

發言人指出，中方注意到，美國商務部泛化國家安全、濫用出口管制，對半導體、生物科技、航空航天、商貿物流等領域多家中國實體實施制裁。

發言人稱，美方假借維護國際秩序和國家安全之名，行單邊、霸凌主義之實，將一己私利凌駕於他國發展權利之上，打壓遏制包括中國在內的各國企業，破壞其他國家之間正常的商業往來，嚴重扭曲全球市場，損害企業合法權益，破壞全球供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。

另外，中美雙方將在14日於西班牙舉行經貿會談，美方選在此時對中國企業實施制裁，有何用意？發言人也指出，「中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

大陸商務部昨晚12日才發布消息證實，中美將在西班牙舉行會談，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。「雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。」

