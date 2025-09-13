美司法部拍賣俄富翁遊艇！超豪華內裝曝光　參加得先繳3億保證金

▲ 這艘長達348英尺的豪華遊艇配備無邊際泳池、8間套房、桑拿、直升機停機坪以及健身房、私人影院和龍蝦養殖缸。（翻攝自Fraser Yachts，下同）

圖文／鏡週刊

美國政府正在出售1艘價值數億美元的超級遊艇「Amadea」。這艘長達348英尺的豪華遊艇配備無邊際泳池、8間套房、桑拿、直升機停機坪以及健身房、私人影院和龍蝦養殖缸。建於2017年的Amadea曾估值高達3.5億美元（約新台幣106億2,250萬元），但目前預估價在8,000萬至1.2億美元（約新台幣24億2,800萬元至36億4,200萬元）之間。

這艘Amadea於3年前在斐濟被美國司法部KleptoCapture專案組查扣，該專案鎖定被美國制裁的俄羅斯富豪，以對俄羅斯總統普丁施加壓力。經過多年法律爭議後，紐約法官戴爾（Dale Ho）今年3月裁定遊艇歸美國政府所有，認定原告只是名義持有人，最終所有權屬於克里莫夫家族成員。

美國政府委託國家航運服務（National Maritime Services）及遊艇經紀公司Fraser Yachts以拍賣方式出售，拍賣採密封方式，已於週三（10日）截止。參加者需繳納1,000萬美元保證金（約新台幣3億350萬元）。

不過，前俄羅斯石油公司負責人愛德華（Eduard Khudainatov）提出所有權主張，並已提出上訴。其律師艾登（Adam Ford）表示，如果上訴成功，政府需退還遊艇全額，買家將面臨跨國訴訟風險，可能影響拍賣價格。檢方則反駁，認為此舉是「阻礙政府出售財產、損害Amadea價值的企圖」。

自2022年6月以來，美國法警局已花費3,200萬美元（約新台幣9億7,120萬元）運輸、維護及存放該遊艇。專家指出，全球能負擔得起如此大型遊艇的超級富豪僅約50至100人。

