　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「獵龍小組」備戰！斗笠阿嬤手持長竿坐鎮　烈日下守護萬丹紅豆

▲洪宗麒服務處比照去年成立「獵龍小組」，捕抓綠鬣蜥綠。（圖／取自洪宗麒臉書）

▲洪宗麒服務處比照去年成立「獵龍小組」，捕抓綠鬣蜥綠。（圖／取自洪宗麒臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬丹紅豆播種季節即將展開，今年一樣面臨外來入侵種綠鬣蜥威脅，讓農民心血面臨嚴峻挑戰。萬丹素有「紅豆的故鄉」美譽，如今卻成為人與綠鬣蜥爭奪的戰場。農民憂心百日辛勞恐付諸流水，盼政府與社會攜手正視。

▲洪宗麒服務處比照去年成立「獵龍小組」，捕抓綠鬣蜥綠。（圖／取自洪宗麒臉書）

▲洪宗麒服務處比照去年成立「獵龍小組」，捕抓綠鬣蜥綠。（圖／取自洪宗麒臉書）

▲阿嬤手持長竿，在烈日下守護紅豆。

每年9月20日前後，是萬丹紅豆播種的關鍵時刻。憑藉肥沃土壤與適宜氣候，萬丹紅豆品質優良、遠近馳名，更是地方驕傲與農民世代傳承的象徵。然而，今年的播種期與去年相同，面臨綠鬣蜥威脅，由於牠繁殖能相當強，數量暴增，成為農民最頭痛的夢魘。

鄉籍縣議員洪宗麒表示，綠鬣蜥原本是外來寵物，遭棄養後在野外繁殖，台灣環境中缺乏天敵，繁殖力驚人。如今大量出沒農田，啃食紅豆、玉米、蔬菜與水果，甚至在堤防、魚塭挖洞築巢，導致基礎設施受損，對農業與生態造成雙重打擊。

「紅豆一年只有一次收成，農友辛苦百日耕作，卻可能一夕之間全毀。」洪宗麒指出，儘管巡田捕捉，但人力與資源有限，遠不及綠鬣蜥快速繁殖。這場「紅豆與綠鬣蜥的戰爭」不僅是萬丹農民的困境，更是全台農業與環境治理的重大課題。

農民呼籲政府：必須加強跨單位合作，制定長期管理機制，而非僅止於零星捕捉；同時應設立農損補助措施，減輕基層農民壓力。否則任由綠鬣蜥問題惡化，不僅萬丹紅豆產業將重創，台灣生態也將付出更大代價。為此，洪宗麒服務處比照去年「備戰狀態」，立即成立「獵龍小組」，並開設通報專線：08-7070137，呼籲農民若發現綠鬣蜥出沒，務必即時通報，由專責團隊支援處理。

他表示，萬丹紅豆是地方的驕傲，更是台灣農業的重要代表。農民的心聲單純卻急切：「請幫幫我們，守住這片土地，也守住紅豆的故鄉。」

根據縣府農業處統計，縣內2024年抓捕了4.2萬隻綠鬣蜥，今年1月到8月已移除7萬4687隻，數量直線上升，單7月份就抓捕了21892萬隻。而全長30公分以上可領取250元、30公分以下可領100元超市禮券，目前已發放581萬5950元禮券。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
于朦朧墜樓亡「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸
未付「53元」資遣費！遭開罰10萬元
列車沒車長、司機員跑錯站　台鐵祭懲處
房仲轉建商！首案就爆雷　套房大樓慘遭法拍
「難以會見川普」成最大劣勢　美媒揭台灣關稅談判硬傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道聯結車自撞翻覆！油箱飛下高架橋炸2車　現場恐怖畫面曝

高雄機車女闖國道！一路往北狂飆20公里　3輛紅斑馬包圍攔車

未付「53元」資遣費！遭縣府開罰10萬元　雲林廠商出面回應

買地付2000萬！契約無效「遲8年才還錢」　法院判賠823萬利息

深夜闖女住處　前科男瞎扯「找衛生紙擤鼻涕」

「獵龍小組」備戰！斗笠阿嬤手持長竿坐鎮　烈日下守護萬丹紅豆

女車手收121萬贓款「交保秒重返詐團」　下場要關1年4個月

日本女優攻佔台灣人肉市場！　3階級制度定素質

日本AV女優來台賣淫！　暗黑內幕曝光

高雄「改運好地方」大尺度養生D龍　爆乳闆娘被抓

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

國道聯結車自撞翻覆！油箱飛下高架橋炸2車　現場恐怖畫面曝

高雄機車女闖國道！一路往北狂飆20公里　3輛紅斑馬包圍攔車

未付「53元」資遣費！遭縣府開罰10萬元　雲林廠商出面回應

買地付2000萬！契約無效「遲8年才還錢」　法院判賠823萬利息

深夜闖女住處　前科男瞎扯「找衛生紙擤鼻涕」

「獵龍小組」備戰！斗笠阿嬤手持長竿坐鎮　烈日下守護萬丹紅豆

女車手收121萬贓款「交保秒重返詐團」　下場要關1年4個月

日本女優攻佔台灣人肉市場！　3階級制度定素質

日本AV女優來台賣淫！　暗黑內幕曝光

高雄「改運好地方」大尺度養生D龍　爆乳闆娘被抓

機長大喊Get out！美聯航「貨艙起火」迫降關西釀5傷　乘客聞焦味

于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查　「他像我親兒子」　

國道聯結車自撞翻覆！油箱飛下高架橋炸2車　現場恐怖畫面曝

高雄機車女闖國道！一路往北狂飆20公里　3輛紅斑馬包圍攔車

未付「53元」資遣費！遭縣府開罰10萬元　雲林廠商出面回應

快訊／09:22花蓮規模3地震　中部有感「最大震度2級」

李炳憲愛妻李珉廷同框孫藝真美得像畫報　日常都會感穿搭也值得參考

台鐵招58名電務助理技術員　月薪最高4.7萬＋4.4個月獎金

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

社會熱門新聞

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

國道3號深夜嚴重車禍！駕駛逃逸

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

高雄「改運好地方」藏春色　爆乳闆娘被抓

「兩餐火鍋」外場男偷941萬！竟拿去抖內直播主

日本AV女優來台賣淫！　暗黑內幕曝光

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

柯文哲交保又被撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

女嬰遭虐終身失明　無照保母須賠3401萬元

更多熱門

相關新聞

高雄7月豪雨成災　農田流失有救助金

高雄7月豪雨成災　農田流失有救助金

高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒。高雄市農業局今（2）日公告辦理農田流失埋沒災害救助，農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，協助受災農民盡早復建復耕，申請期限自9月3日起至9月16日止。

中國一船大豆都沒買　美農民求川普救命

中國一船大豆都沒買　美農民求川普救命

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

布袋警分局長攜手農會　強力宣導防詐騙

布袋警分局長攜手農會　強力宣導防詐騙

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

關鍵字：

紅豆農民綠鬣蜥萬丹危機

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

國道3號深夜嚴重車禍！駕駛逃逸

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面