「獵龍小組」備戰！斗笠阿嬤手持長竿坐鎮　烈日下守護萬丹紅豆

▲洪宗麒服務處比照去年成立「獵龍小組」，捕抓綠鬣蜥綠。（圖／取自洪宗麒臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬丹紅豆播種季節即將展開，今年一樣面臨外來入侵種綠鬣蜥威脅，讓農民心血面臨嚴峻挑戰。萬丹素有「紅豆的故鄉」美譽，如今卻成為人與綠鬣蜥爭奪的戰場。農民憂心百日辛勞恐付諸流水，盼政府與社會攜手正視。

▲阿嬤手持長竿，在烈日下守護紅豆。

每年9月20日前後，是萬丹紅豆播種的關鍵時刻。憑藉肥沃土壤與適宜氣候，萬丹紅豆品質優良、遠近馳名，更是地方驕傲與農民世代傳承的象徵。然而，今年的播種期與去年相同，面臨綠鬣蜥威脅，由於牠繁殖能相當強，數量暴增，成為農民最頭痛的夢魘。

鄉籍縣議員洪宗麒表示，綠鬣蜥原本是外來寵物，遭棄養後在野外繁殖，台灣環境中缺乏天敵，繁殖力驚人。如今大量出沒農田，啃食紅豆、玉米、蔬菜與水果，甚至在堤防、魚塭挖洞築巢，導致基礎設施受損，對農業與生態造成雙重打擊。

「紅豆一年只有一次收成，農友辛苦百日耕作，卻可能一夕之間全毀。」洪宗麒指出，儘管巡田捕捉，但人力與資源有限，遠不及綠鬣蜥快速繁殖。這場「紅豆與綠鬣蜥的戰爭」不僅是萬丹農民的困境，更是全台農業與環境治理的重大課題。

農民呼籲政府：必須加強跨單位合作，制定長期管理機制，而非僅止於零星捕捉；同時應設立農損補助措施，減輕基層農民壓力。否則任由綠鬣蜥問題惡化，不僅萬丹紅豆產業將重創，台灣生態也將付出更大代價。為此，洪宗麒服務處比照去年「備戰狀態」，立即成立「獵龍小組」，並開設通報專線：08-7070137，呼籲農民若發現綠鬣蜥出沒，務必即時通報，由專責團隊支援處理。

他表示，萬丹紅豆是地方的驕傲，更是台灣農業的重要代表。農民的心聲單純卻急切：「請幫幫我們，守住這片土地，也守住紅豆的故鄉。」

根據縣府農業處統計，縣內2024年抓捕了4.2萬隻綠鬣蜥，今年1月到8月已移除7萬4687隻，數量直線上升，單7月份就抓捕了21892萬隻。而全長30公分以上可領取250元、30公分以下可領100元超市禮券，目前已發放581萬5950元禮券。