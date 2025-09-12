特色農產限定！　番路鄉農會商品獨家登場微風超市

▲▼ 柿子與茶香魅力席捲台北，番路鄉農會特色商品進駐微風超市 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義番路鄉農會特色農產北上展售！配合「嘉義優鮮精品物產展」，番路鄉農會帶來七款在地人氣商品，於台北微風廣場 Breeze Super 微風超市登場。此次展售包含與故宮合作的聯名柿果子冰淇淋、超限量柿果子脆片，以及茶燒米菓、玫瑰花茶等系列產品，讓首都消費者在周年慶檔期就能一次嚐遍嘉義番路的特色風味。





本次展售焦點之一，番路鄉農會與國立故宮博物院合作推出的聯名商品柿果子冰淇淋在微風超市9月24日上架推出，阿里山青心烏龍茶口味融合柿餅與高山茶香，口感細緻、果韻悠長，兼具藝術美感與在地風味。



番路鄉農會的茶燒米菓也受到矚目，使用有阿里山青心烏龍與蜜香紅茶入味，茶香與米香交織，每一口都兼具清爽與回甘，成為養生與美味兼具的零食新風尚。展售的「阿里山茶與玫瑰花茶系列」，則將隙頂高山茶的醇厚與玫瑰花瓣的清雅融合，茶湯芬芳、氣息宜人，無論日常飲用或佐餐，都能提升生活質感。





番路鄉農會總幹事趙幸芳表示：「茶燒米菓不只是零食，更是茶文化創新應用的展現；玫瑰花茶系列傳遞隙頂茶園的風土魅力；至於柿果子冰淇淋，則是將傳統果實與藝術巧思結合，呈現出別具一格的特色。」



展售現場吸引大批民眾駐足，許多消費者一次打包多款商品，作為伴手禮或與親友分享。微風超市也表示，番路鄉農會的產品兼顧健康、養生與話題性，將成為周年慶檔期的重要亮點。





這次展售活動讓台北消費者能輕鬆選購來自番路的特色農產，不僅提供購買便利，也進一步提升地方品牌的市場價值與能見度。展售活動將持續至 9 月 29 日，邀請民眾前往台北微風廣場 Breeze Super 微風超市，把茶燒米菓、阿里山茶玫瑰花茶及柿果子冰淇淋帶回家，品味嘉義番路的獨特風味。