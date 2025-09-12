要活就要動！郭毓軒9/13開講　教你健康活力Run

▲「身心樂活齊步走」系列講座第5場將於9月13日在台南文化中心舉行，邀請郭毓軒老師傳授居家運動，免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「要活就要動！」台南市家庭教育中心舉辦的2025年「身心樂活齊步走」系列講座，將於9月13日上午10時許，在台南市文化中心國際廳暨原生劇場地下一樓多功能會議室登場，邀請應用健康科學專家郭毓軒老師主講「健康活力run-要活就要動」。

郭老師將親身示範居家簡易運動，引導民眾學習正確運動方式，幫助大家在日常生活中實踐健康促進。

郭毓軒老師表示，運動的重點不只是動起來，而是要「動得正確」。現場除了剖析運動與健康的關係，更將帶領大家操作簡易體適能動作，傳授健康促進功法，讓養生不再只是觀念，而能化為日常實踐，為健康加分。

家庭教育中心指出，家庭是社會的基礎，推動多元家庭教育有助於提升全民健康。今年度的「身心樂活齊步走」系列講座共規劃6場，與中華醫事科技大學合作，邀請不同領域專家分享知識與經驗，推動民眾身心靈全方位成長。此次活動為第5場，開放自由入場、免費參加，前10位入場民眾還可獲贈早鳥禮物，呼籲市民把握機會，一起邁向健康樂活的生活方式。