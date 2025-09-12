　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

第三世巴麥欽哲仁波切黃英傑被控性騷女學生與女信徒，對女學生摸手、摟腰，粗估至少有4人受害。（圖／示意圖／AI生成）

▲第三世巴麥欽哲仁波切黃英傑被控性騷女學生與女信徒，對女學生摸手、摟腰，粗估至少有4人受害。（圖／示意圖／AI生成／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

藏傳佛教最為人所知的，是活佛轉世制。活佛圓寂後，寺院會以不同方式尋找轉世靈童，成為下一任的宗教領袖，而台灣2013年曾出現過經尼泊爾瑪貢寺瑪貢仁波切認定的活佛，西藏高僧「徹珠生給旺珠」第五世─菩曼仁波切（又稱貝瑪南嘉、蔡經濠），其被認定時年僅13歲。然而2005年，彰化縣出生，當時38歲的黃英傑，則被藏傳佛教法王認證為第三世巴麥欽哲仁波切，本刊接獲爆料指出，「活佛」黃英傑涉嫌性騷擾女學生與女信徒，竟4要女信徒傳清涼照「觀想氣色」，粗估至少有4人受害。

據了解，2005年，38歲的黃英傑當時還在華梵大學攻讀博士學位，由直貢澈贊法王主持，於林口長庚醫院會議中心舉辦陞座大典，認證黃英傑為第三世巴麥欽哲的轉世化身，並得到薩迦法王承許。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但「活佛轉世」的黃英傑卻被爆出其2018年至2020年間利用在華梵大學任教的機會，對不少女同學進行言語與肢體性騷擾。曾有一名A姓女同學在被黃英傑以「單獨指導」名義請去研究室後，向黃英傑表示對於他所傳的訊息與被黃以看手相為名要求握手，以此給予「特殊加持」感到不舒服，卻被黃英傑表示，「只是師長對妳的關心肯定」、「不要多想」，且看手相握手更是「修行的一部分，是妳的執念太重了，把訊息刪了吧。」

黃英傑被控以「單獨指導」名義，要女學生去研究室，過程中卻以看手相名義與女學生握手「加持」。（圖／報系資料照）

▲黃英傑被控以「單獨指導」名義，要女學生去研究室，過程中卻以看手相名義與女學生握手「加持」。

一名B姓女學生，起先因考上華梵大學東方人文思想研究所，因此開始與黃英傑產生交集，並在課堂上對於不懂的地方舉手發問。黃英傑則表示，因為B很好學，「可以為她單獨補課」，未料起先還算正常的教學活動，越到後面卻開始變調，黃英傑開始大量與其發生肢體碰觸，以自己是「轉世活佛」，可以藉由「摸手、摟腰」傳送好的能量，更無視女學生的拒絕，堅持傳送自己的「能量」。直到後續女學生拒絕補課，就遭黃英傑威脅刪除所有對話紀錄。

然而還不只女同學受害，就連女信徒也慘遭黃英傑騷擾，女信徒C表示自己遭黃英傑以「一對一禪修指導」，事後越想越覺得奇怪，因此與黃英傑對質，卻遭黃英傑表示是她「塵緣俗念太重」、「妳的靈氣很特別，我很掛念」，甚至還傳訊息給女信徒表示，「靜修突然很想妳，妳那純淨的能量總能讓我感覺平靜。」

女信徒第一時間傳訊要黃英傑「自重」，並表示對於黃英傑突然地搭肩、摸背感到不舒服，希望黃不要再繼續騷擾，黃英傑卻回以，「這是父愛的展現」、「不要被世俗的眼光束縛」，事後更要求女信徒不要將相關對話給其他師兄姊看，以免引起不必要的誤會，「他們不會明白這種特殊的師徒緣分」、「刪了吧。」，女信徒反擊相關證據已記錄下來，直言「這不是修行，是騷擾」，卻只得到黃英傑的一句，「妳著魔了」。

黃英傑還要求女信徒提供「清涼照」來「觀想」其容貌，女信徒不從即被威脅可能會影響到家人福報。（圖／當事人提供）

▲黃英傑還要求女信徒提供「清涼照」來「觀想」其容貌，女信徒不從即被威脅可能會影響到家人福報。

然而更過分的還在後面，一名女信徒D被黃英傑要求「私下一對一的特別指導」，且這份指導「不能告訴任何人，包括妳的家人和其他師兄姐」、「這是我們師徒間的秘密，也是對妳的考驗」，並要女信徒提供一張「生活照」，以此查看女信徒的氣色，藉由觀想女信徒的「容貌」，來為其家人修法祈福，女信徒也依約傳了一張全家福供黃英傑參考。

但黃英傑看完照片後卻要女信徒傳「一張穿比較少的照片」，以此「看看妳的氣脈有沒有堵」，遭女信徒立即拒絕，黃英傑則改稱「色即是空，妳的身體不過試乘載靈性的舟筏，也是供養上師的曼達拉，供養越純粹無私，妳和家人的福報就越大，難道妳不希望妳的父母身體健康嗎？」，所幸女信徒並未陷入黃英傑的話術，以隔日要上班須早睡為由暫時推託。

只是黃英傑卻仍不放棄，傳訊表示要與女信徒進行「高階雙運修行」，強調這是祕法中最迅速的解脫之道，需要絕對的信任與身心的奉獻，「將妳最珍貴的一切供養給上師」。女信徒再次堅定拒絕，並表示黃英傑的言詞已超過師徒分際，卻反遭黃英傑痛罵「愚痴」，「拒絕就是毀了累世修行，妳家人的平安恐怕也會因此違緣」，痛斥女信徒遭到「俗世的惡念汙染」。

本刊致電並在欽哲光明壇城官網留言，詢問巴麥欽哲仁波切（黃英傑）被控性騷及侵吞寺產疑雲，截至發稿前未獲回應。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
真假活佛2／裸贈寺廟要求留房不更名　黃英傑被控侵占驅逐老住持
寵物情緣／從小立志養紅貴賓　Emma拚第一名換來毛孩耐吉的陪伴
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「SS級閨蜜」被劈腿！她問：全天下男人都會犯的錯　網揭殘酷真
陳沂爆「萬萬兩撤了」打臉鄭家純：四叉貓3年賺4萬，粉絲沒消費
文山區水塔有浮屍！50住戶喝屍水　高大成說明了
呱吉譴責「四叉貓肉搜」粉絲嗆看透了　他暴怒砸耳機、麥克風
LuLu、陳漢典公開婚訊　妹深夜接任務：恭喜以後可以正大光明
神預言！曾問陳漢典「為什麼不愛Lulu」　陶晶瑩：我要蓋廟了
美「援台預算」增至303億！　美眾院通過國防授權法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

陶晶瑩神預言影片曝！　納豆調侃Lu典：2位拿的是金馬獎

霜淇淋「買1送1」、咖啡零食「買2送2」　超商周末優惠懶人包

「SS級閨蜜」被劈腿！她問：全天下男人都會犯的錯　網揭殘酷真相

翠玉白菜首登歐洲！捷克國家博物館：台灣珍寶只借真正的朋友

專家：颱風季還沒結束　將有一個「非常靠近」台灣

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

快訊／03:28台南市楠西區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

呱吉譴責「四叉貓肉搜」粉絲嗆看透了　他暴怒砸耳機、麥克風

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

陶晶瑩神預言影片曝！　納豆調侃Lu典：2位拿的是金馬獎

霜淇淋「買1送1」、咖啡零食「買2送2」　超商周末優惠懶人包

「SS級閨蜜」被劈腿！她問：全天下男人都會犯的錯　網揭殘酷真相

翠玉白菜首登歐洲！捷克國家博物館：台灣珍寶只借真正的朋友

專家：颱風季還沒結束　將有一個「非常靠近」台灣

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

快訊／03:28台南市楠西區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

呱吉譴責「四叉貓肉搜」粉絲嗆看透了　他暴怒砸耳機、麥克風

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

不僅涉性騷　「台灣活佛」被控侵占驅逐老住持

高雄台積宅「0元出租」　條件曝光

就愛雙頭拉鍊大包！DIOR Voyage通勤族必備　全智賢用LV Express把旅行袋變日常

人夫婚後1個月外遇2次　小三辯被逼和解賠36萬！法官打臉

李千娜當眾逼哭21歲正妹女兒　「一件事沒做」回家還被老公罵

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

美中外交國防首長「連續通話」　分析：川習會又邁進一小步

新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

生活熱門新聞

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

四叉貓業配被抵制　鄭家純：只有雪坊是輸家

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

她怨畢旅3天要7290當盤子　遭逆風酸爆

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

雪坊優格切割四叉貓　「台派女神」開轟

開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」

四叉貓嗆柯P炎上　又有業者表態了

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」

業配3年只賺4萬！四叉貓：今天被斗內11萬元

部落客：我團2年雪坊竟跟四叉貓重疊

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面