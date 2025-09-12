台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

▲第三世巴麥欽哲仁波切黃英傑被控性騷女學生與女信徒，對女學生摸手、摟腰，粗估至少有4人受害。（圖／示意圖／AI生成／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

藏傳佛教最為人所知的，是活佛轉世制。活佛圓寂後，寺院會以不同方式尋找轉世靈童，成為下一任的宗教領袖，而台灣2013年曾出現過經尼泊爾瑪貢寺瑪貢仁波切認定的活佛，西藏高僧「徹珠生給旺珠」第五世─菩曼仁波切（又稱貝瑪南嘉、蔡經濠），其被認定時年僅13歲。然而2005年，彰化縣出生，當時38歲的黃英傑，則被藏傳佛教法王認證為第三世巴麥欽哲仁波切，本刊接獲爆料指出，「活佛」黃英傑涉嫌性騷擾女學生與女信徒，竟4要女信徒傳清涼照「觀想氣色」，粗估至少有4人受害。

據了解，2005年，38歲的黃英傑當時還在華梵大學攻讀博士學位，由直貢澈贊法王主持，於林口長庚醫院會議中心舉辦陞座大典，認證黃英傑為第三世巴麥欽哲的轉世化身，並得到薩迦法王承許。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但「活佛轉世」的黃英傑卻被爆出其2018年至2020年間利用在華梵大學任教的機會，對不少女同學進行言語與肢體性騷擾。曾有一名A姓女同學在被黃英傑以「單獨指導」名義請去研究室後，向黃英傑表示對於他所傳的訊息與被黃以看手相為名要求握手，以此給予「特殊加持」感到不舒服，卻被黃英傑表示，「只是師長對妳的關心肯定」、「不要多想」，且看手相握手更是「修行的一部分，是妳的執念太重了，把訊息刪了吧。」

▲黃英傑被控以「單獨指導」名義，要女學生去研究室，過程中卻以看手相名義與女學生握手「加持」。

一名B姓女學生，起先因考上華梵大學東方人文思想研究所，因此開始與黃英傑產生交集，並在課堂上對於不懂的地方舉手發問。黃英傑則表示，因為B很好學，「可以為她單獨補課」，未料起先還算正常的教學活動，越到後面卻開始變調，黃英傑開始大量與其發生肢體碰觸，以自己是「轉世活佛」，可以藉由「摸手、摟腰」傳送好的能量，更無視女學生的拒絕，堅持傳送自己的「能量」。直到後續女學生拒絕補課，就遭黃英傑威脅刪除所有對話紀錄。

然而還不只女同學受害，就連女信徒也慘遭黃英傑騷擾，女信徒C表示自己遭黃英傑以「一對一禪修指導」，事後越想越覺得奇怪，因此與黃英傑對質，卻遭黃英傑表示是她「塵緣俗念太重」、「妳的靈氣很特別，我很掛念」，甚至還傳訊息給女信徒表示，「靜修突然很想妳，妳那純淨的能量總能讓我感覺平靜。」

女信徒第一時間傳訊要黃英傑「自重」，並表示對於黃英傑突然地搭肩、摸背感到不舒服，希望黃不要再繼續騷擾，黃英傑卻回以，「這是父愛的展現」、「不要被世俗的眼光束縛」，事後更要求女信徒不要將相關對話給其他師兄姊看，以免引起不必要的誤會，「他們不會明白這種特殊的師徒緣分」、「刪了吧。」，女信徒反擊相關證據已記錄下來，直言「這不是修行，是騷擾」，卻只得到黃英傑的一句，「妳著魔了」。

▲黃英傑還要求女信徒提供「清涼照」來「觀想」其容貌，女信徒不從即被威脅可能會影響到家人福報。

然而更過分的還在後面，一名女信徒D被黃英傑要求「私下一對一的特別指導」，且這份指導「不能告訴任何人，包括妳的家人和其他師兄姐」、「這是我們師徒間的秘密，也是對妳的考驗」，並要女信徒提供一張「生活照」，以此查看女信徒的氣色，藉由觀想女信徒的「容貌」，來為其家人修法祈福，女信徒也依約傳了一張全家福供黃英傑參考。

但黃英傑看完照片後卻要女信徒傳「一張穿比較少的照片」，以此「看看妳的氣脈有沒有堵」，遭女信徒立即拒絕，黃英傑則改稱「色即是空，妳的身體不過試乘載靈性的舟筏，也是供養上師的曼達拉，供養越純粹無私，妳和家人的福報就越大，難道妳不希望妳的父母身體健康嗎？」，所幸女信徒並未陷入黃英傑的話術，以隔日要上班須早睡為由暫時推託。

只是黃英傑卻仍不放棄，傳訊表示要與女信徒進行「高階雙運修行」，強調這是祕法中最迅速的解脫之道，需要絕對的信任與身心的奉獻，「將妳最珍貴的一切供養給上師」。女信徒再次堅定拒絕，並表示黃英傑的言詞已超過師徒分際，卻反遭黃英傑痛罵「愚痴」，「拒絕就是毀了累世修行，妳家人的平安恐怕也會因此違緣」，痛斥女信徒遭到「俗世的惡念汙染」。

本刊致電並在欽哲光明壇城官網留言，詢問巴麥欽哲仁波切（黃英傑）被控性騷及侵吞寺產疑雲，截至發稿前未獲回應。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 真假活佛2／裸贈寺廟要求留房不更名 黃英傑被控侵占驅逐老住持

▸ 寵物情緣／從小立志養紅貴賓 Emma拚第一名換來毛孩耐吉的陪伴

▸ 原始連結