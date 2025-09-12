　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

千萬珍寶現身台北！保利香港拍賣2025秋拍重磅鉅獻　東西方稀世藏品強勢聚首

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲吳大羽《京韻-52》，1980 年代作，油彩 畫布，裱於纖維板，52.5 x 37.8 cm.，估價: HKD 9,000,000 – 12,000,000。（圖／保利香港拍賣提供，以下同）

消費中心／綜合報導

保利香港拍賣2025秋季拍賣台北預展，將於9月13至14日在台北寒舍艾美酒店3樓隆重登場。本次藝術盛會精心策劃，集結了橫跨古今的重量級拍品搶先曝光，其中包含吳大羽的《京韻-52》、清雍正爐鈞釉弦紋尊、徐渭的《行草自書詩卷》，以及天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鍊等臻品，從亞洲市場難得一見的國際當代雕塑大師精品，到中國現代藝術開拓者的傑作，以及珍稀的中國古董、書畫、璀璨珠寶，每一件都蘊含著獨特的歷史與藝術價值，要為台灣藏家們帶來一場非凡的感官饗宴。

現當代藝術：東方哲思與西方語彙的交鋒
現當代藝術部門本次拍賣陣容堅強，擷珍國際當下熱點 、回溯二十世紀大師經典、並聚焦中國當代創作，涵蓋了多元的藝術風格與面向，呈現一場跨越時空的藝術對話。重點拍品之一，便是中國抽象藝術先驅吳大羽的晚年代表作《京韻-52》，見證他完全掙脫具象束縛，獨特地將京劇的「韻」而非「形」融入畫作，以瀟灑的筆勢與奔放色彩，把京劇角色透過肢體過招所展現的張力，轉化為畫布上交疊、顫動的筆觸，這些靈動的筆觸，不僅創造出跌宕起伏的節奏感，更在方寸之間呈現出如京劇戲曲般大氣磅礴的生命流動之美，創造出跌宕的節奏感，為中國現代藝術開拓了嶄新方向。

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲安尼施・卡普爾（Anish Kapoor），Mirror 《(Brandy Wine to Laser Red mix2 Brandy Wine)》2018 年作，不銹鋼 漆 雕塑，132 x 132 x 16.5 cm.，估價：HKD 3,800,000 - 5,000,000。

另一件則是英國-印度雕塑家安尼施・卡普爾（Anish Kapoor）的經典紅色《Mirror (Brandy Wine to Laser Red mix2 Brandy Wine)》之作，這件作品以鮮明的紅色與圓形鏡面顛覆視覺，挑戰虛實邊界，讓觀者與作品產生奇妙的對話，展現出與當代空間深度對話的能力。他也是極少數能夠跨越雕塑的原本界限，將雕塑的物理重量與精神的無重力，合而為一的呈現於作品裡，此系列作品在國際藏家圈炙手可熱，圓形鏡面的漆器系列與不鏽鋼系列更是私人收藏家的最愛。

此外，拍賣會也將呈現中國當代藝術家劉煒《無題》挑戰傳統的風景畫作、草間彌生標誌性的圓點系列作品《圓點的痴迷》，以及名和晃平以珍稀牛羚標本為載體的「PixCell」系列雕塑，皆是亞洲當代藝術的重要代表。

中國書畫：回望歷史，文人風骨的傳承
從當代藝術的視角轉向中國書畫領域，一系列文明古今的書畫作品展現了大師們的精湛技藝與文人氣節。其中，明代傳奇書畫家徐渭的《行草自書詩卷》長達四百餘公分，此卷寫於萬曆壬辰（1592）年，以其狂放不羈的行草書體，淋漓盡致地記述著他隨友人從杭州城出發至海寧狩獵的見聞，其書法線條風流縱逸，筆勢提頓有致，氣韻連貫如老藤掛樹，佈局則奔騰奮張，體現了徐渭晚年獨特的狂放風格，書史價值與藝術水準俱佳，乃不可多得的長卷佳作。

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲徐渭《行草自書詩卷》，1592年作，水墨絹本 手卷，22 x 456 cm.，估價: HKD 4,200,000-6,000,000。

另一件則是現代書畫傅抱石的《聽阮圖》，於1943年「金剛坡時期」創作，畫中人物高士的神情若有所思，無心聽阮，卻意態堅定，流露出對家國民族的深切憂慮，以蒼潤墨韻刻畫人物心境，寄寓時代的憂思，是極具個人風格的人物畫代表作。這幅人物畫佳作意態生拙，畫家選用質地偏鬆的四川土皮紙，以蒼潤淋漓的墨染及散鋒筆法，烘托出戰亂時期風雨飄搖的氛圍。

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲傅抱石《聽阮圖》，1943年作，設色紙本 鏡心，87 x 58 cm.，估價：HKD 2,800,000-5,000,000。

本次拍賣亦有其他珍罕書畫，包括石濤極少以絹本繪製的晚年佳作《溪上茅亭圖》、「揚州八怪」之一李方膺晚年的《花卉冊頁》，以及罕見的中晚唐時期敦煌遺書《金光明經》卷軸，都見證了中國藝術史上不同時期的文人風骨與美學傳承。

中國古董：穿越時空，見證文明之美
中國古董珍玩部門欣然呈獻《頤華：重要宮廷藝術珍品選粹》、《物道：中國高古藝術珍品》和《中國古董珍玩》三大專場。本次高光拍品之一清雍正時期的爐鈞釉弦紋尊，其造型古樸雋雅，器身飾以簡潔的三組弦紋，爐鈞釉色斑斕垂淌，流光溢彩，瑰麗華美，雍容體現皇家氣度，堪稱是清代官窯的典範；西周早期的青銅鳳鳥紋「亞牧魚」出戟方鼎，造型飽滿大氣，八條扉棱更添肅穆莊重之感，紋飾清晰有力，層次感強，內鑄的銘文「亞牧魚」，兼具藝術與歷史價值，是研究中國早期文明的重要文物。

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲清雍正 爐鈞釉弦紋尊「雍正年製」，H 19.2 cm，估價：HKD 6,500,000-7,500,000。來源：美國私人收藏，約1970年代購於紐約，後經家族傳承。

另外，清雍正 仿官釉弦紋貫耳方壺，釉色恬淡潤澤，開片有致，充滿宋韻的典雅之美；唐 三彩抱鵝形酒囊商人俑，則以其生動傳神的人物刻畫與斑斕釉色，展現唐代匠人的獨特巧思；清乾隆 剔彩雲龍春壽寶盒，則以其流暢細膩的雕工與繁麗祥瑞的紋飾，盡顯皇家的審美趣味。

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲西周早期 青銅鳳鳥獸面紋出戟方鼎「亞牧魚」，H 25.8cm，估價：HKD 4,000,000-6,000,000。來源：香港重要藏家收藏。

珠寶：璀璨光芒，頂級工藝的象徵
珠寶、鐘錶及手袋尚品部門則有一系列值得典藏傳承的雅逸精品，本次焦點拍品由一條天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈領銜登場，這件作品宛如李白筆下的「大珠小珠落玉盤」，43顆碩大渾圓的天然翡翠珠，每一顆直徑約13.57mm，不僅份量十足、氣勢非凡，其質地更是細膩溫潤、種水清澈，散發出柔和通透的光澤。尤為珍貴的是，整串珠鏈的色調極為和諧，在完美匹配的翠色之間，點綴著顆顆鮮明的紅寶石，翠綠與艷紅交織，讓項鏈更添層次感，展現獨一無二的收藏價值。

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鍊，附香港玉石鑑定中心證書，估價: HKD 38,000,000 - 58,000,000。

另外，來自緬甸、天然未經加熱的5.21克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指，紅寶石以經典枕形切割展現出濃郁而純淨的火彩，色調深邃、晶瑩透澈，是紅寶石中的稀世珍品；以及一對3.03及3.02克拉緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，兩顆寶石在重量與比例上幾乎毫無差別，色彩飽滿、光中帶火，為市場上紅寶石的最高標準。還有一枚8.20克拉艷彩黃色鑽石配鑽石戒指，刻有GRAFF印記，淨度達VVS1等級，凝聚日光之色，其璀璨光芒與品牌印記，皆凸顯高級珠寶的稀缺與收藏價值。

保利香港拍賣2025秋季拍賣,藝術品拍賣,藝術收藏,中國書畫,中國古董,寶格麗珠寶,吳大羽,徐渭,傅抱石,清雍正官窯（圖／業者提供）

▲5.21克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指，未經加熱，附SSEF及8張GIA證書，估價：HKD 7,000,000 - 10,000,000。3.03及3.02克拉緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，未經加熱，附GRS，Gübelin及32張GIA證書，估價：HKD 5,000,000 - 8,000,000。

同場備受矚目的，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）呈獻的「SERPENTI」手鏈腕錶以其珍稀設計，將靈蛇造型與粉色剛玉、紫水晶及鑽石完美結合，充滿奢華與動感：還有一對來自「寶石之島」斯里蘭卡、重逾12克拉的藍寶石配鑽石耳環，濃郁沉靜的色澤，深邃的藍色中透出鮮活靈動的光彩，將品牌的頂尖工藝與意式美學展現得淋漓盡致。

保利香港拍賣2025秋季拍賣台北預展，不僅是藝術精品的展示，更是一場連結歷史、文化與美學的深度對話。無論是關注現當代藝術潮流的藏家，還是熱衷古董與珠寶的收藏者，這場預展都將帶來前所未有的感官體驗與收藏機會。

保利香港拍賣 2025秋季拍賣

台北預展
日期：2025/9/13 - 14
時間：11am - 6pm
地點：台北寒舍艾美酒店3樓

香港預展及拍賣
日期：2025/10/3 - 9
時間：10am - 6pm
地點：香港上環信德中心4樓
 

