騎10年！陸男以「鴕鳥代步」稱比電動車快　他讚：每小時129km

記者廖翊慈／綜合報導

雲南昆明一名男子阿華近日在網路上分享自己「騎鴕鳥上路」的影片，引起熱議。阿華表示，自己騎鴕鳥代步已有10年之久，鴕鳥最快每小時可達129公里，比電動車還快，平時透過哨子來讓牠聽指令，沒想到吸引那麼多人來看影片。

據《瀟湘晨報》報導，影片中，阿華口吹哨子騎在鴕鳥背上，並配文表示「雲南十九怪，鴕鳥提速快。」相關影片吸引大批網友留言朝聖。

▲▼阿華騎鴕鳥上路。（圖／翻攝自微博）

阿華表示，自己今年32歲，是雲南曲靖人，「我們的基地有幾百上千隻鴕鳥，我從二十多歲就開始騎鴕鳥了，鴕鳥步子大，最快可以跑到七八十邁。」

針對許多網友關心的「續航」問題，阿華表示，「鴕鳥耐力很好，不載人且不競跑的話，可以持續三四個小時沒問題，載人的話，也可以跑一兩個小時。」

阿華介紹，鴕鳥上路前都要經過嚴格的訓練，例如要讓牠「停車」，就是透過哨子拉長聲，「像我現在騎的這隻鴕鳥還有個更高的技能，300多斤的體重，我叫牠坐下，牠就坐在地上，我68公斤的體重，坐在牠背上，哨子一吹，牠就可以直接連我一起拱起來。」

▲阿華以哨子操控鴕鳥。（圖／翻攝自微博）

阿華坦言，「鴕鳥上路是不合交通法規的，但是在這個（拍攝）過程中，我們會在非常安全的情況下進行。」他表示，每次拍攝，他都會以「道路千萬條，安全第一條」的核心觀念出發。

針對廣大網友的按讚追蹤，阿華開心表示，「最開心的是看粉絲朋友的評論，我印象最深刻的一個留言，他說這才是真正的新能源，是值得推廣的產業，我內心都覺得很有成就感。」