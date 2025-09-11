北市娛樂休閒館暗藏麻將！賭客輪流上　警員進門13人全舉手

▲北市中山區查獲娛樂休閒館暗藏麻將，13名賭客輪番上陣。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警方日前接獲線報，在林森北路大樓裡有人經營娛樂休閒館，但是卻被檢舉以合法掩護非法，裡面擺放三桌麻將桌供賭客抓對廝殺，警方在5日前往查緝，並逮捕在場的13名賭客，還有現場負責人以及會計，查扣賭具以及抽頭金。

警方調查，60歲的黃姓男子，在北市中山區林森北路的一棟大樓裡經營娛樂休閒館，找來38歲的尹姓女子當櫃檯收銀會計，並且在裡面擺放麻將賭桌，讓不特定上門的賭客進行抓對廝殺，警方日前接獲檢舉在5日前往現場查緝。

警方進入後，發現有三張麻將桌，且還有5男、8女在現場打麻將，因為其中有2人為輪流上場，所以共計將13名賭客一併帶回派出所，警方也發現現場賭客年紀平均65歲，並依照規定對賭客進行裁處。

警方當場查扣不法所得4.3萬元、籌碼、賭具、監視器鏡頭及工作手機等證物，現場的黃姓負責人以及尹姓女會計，也被一起帶回派出所偵訊，並且在接受訊後均依賭博罪嫌移送法辦。

警方在現場還發現，黃男等人以每將每人收取100元茶水費的方式當作抽頭金，並且每桌賭注以每底2百元、每台20元的方式計算，現場還有提供免費泡麵、點心以及飲料供在場賭客使用，現場還嚴格禁菸，要抽菸只能到外面陽台。