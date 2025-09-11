獨／10噸重鋼梁壓死33歲女！同事目擊慘況嚇壞　家屬認屍頻拭淚

▲高雄市岡山區一家工廠發生一起工安意外，女員工遭滑落鋼筋壓傷，送醫搶救不治。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區一家工廠10日下午發生工安意外，一名33歲的曾姓女員工在進行測量作業時，不慎從鋼梁上墜落，再遭滑落約10噸重鋼梁壓傷慘死。檢方今日相驗，曾女的姊姊等家屬悲痛赴殯儀館認屍，頻頻拭淚，而目睹慘劇的外籍同事及該廠廠長今也被找來做筆錄，還原案發過程。

岡山一家鋼構工廠昨日下午2點30分發生鋼構倒塌事故，導致一名33歲曾姓女員工遭10噸重滑落鋼梁當場壓在底下，命危送醫，但經搶救後仍宣告不治。

▲▼33歲女遭10噸重鋼筋壓死，檢方相驗確認死因，家屬頻頻拭淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，曾女在該工廠已工作2、3年，算是有經驗的員工，但卻因意外失足慘遭壓死，魂斷工廠。檢察官今日進行相驗，釐清確切死因，曾女姊姊等家屬悲痛到場認屍，表情凝重，頻頻拭淚。

為釐清案發經過，檢察官今日還找來當時目擊整個慘案的外籍員工，以及該廠廠長來製作筆錄，還原事故過程及事故發生原因。

▲檢察官今日找來當時目擊整個慘案的外籍員工，以及該廠廠長來製作筆錄。（圖／記者陳宏瑞攝）

勞工局勞檢處接獲通報立即派員前往檢查，初步調查因雇主對於堆放或處置物料時，未防止倒塌、崩塌或掉落，或採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度等措施，致發生鋼構倒塌而肇災。

勞檢處已勒令現場停工，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處最高新台幣30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。勞工局同時指派專人協助罹災家屬辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益。