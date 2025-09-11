台灣因應中方割海纜　海巡24hr巡邏！96船納黑名單＋監控400艘船

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回 。（資料照／記者張君豪翻攝）



記者陶本和／台北報導

針對中共近年持續強化的「灰色地帶」襲擾，特別是透過權宜船，割斷台灣周邊海底電纜的情形，台灣政府也做出相應的因應作為。根據路透社報導，台灣政府的作為上，除了海巡單位加強巡邏外，也特別將96艘船列入黑名單、監控400艘與中國有關聯的船隻，並與國際友盟共享情報。

面對中共近年強化的「灰色地帶」襲擾，特別是透過權宜船，刻意割斷台灣周邊海底電纜的情形，台灣政府近期也有做出相應的因應作為。據指出，台灣政府加強海巡全天候（24小時）的巡邏機制，只要有船隻以慢速進入相關電纜1公里以內範圍，警戒系統就會偵測並啟動。

對此，在台灣的雷達站點，也有操作人員就可疑船隻進行辨識，海巡單位則是先進行廣播警告，如果有必要才會出動海巡船執行驅離任務。國安會副秘書長林飛帆告訴路透社，台灣在地理上非常靠近中國，許多海底電纜所經之處也是人口密集的區域，非常容易遭到破壞。

事實上，台灣政府也將96艘權宜船隻列入黑名單，這些船隻多半與中國有所關聯；同時，也監控約400艘其他與中國相關聯的船隻，這些船隻平時看起來是貨船，但其實在戰時是很可能會轉換成軍事用途。一位人士也向路透社表示，台灣政府也有與其他友盟國家共享情報，好比共享可疑船隻所在的即時位置。

▼台灣近年周邊多次發生海底電纜斷線、故障案例，包括馬祖海纜等。（圖／事實查核中心）

