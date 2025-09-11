顏寬恒二審仍判8年4月！怒轟喊冤：司法迫害是執政者打擊異己手段

▲台中高分院今日駁回顏寬恒的上訴，顏寬恒出面指控司法迫害。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

國民黨籍台中市立委顏寬恒竊佔國土、豪宅假買賣以及貪汙詐領助理費等案，一審遭判8年4月、褫奪公權3年。顏寬恒不服提起上訴，台中高分院今（11）日10時駁回上訴，依貪汙、偽造文書等罪，維持原判8年4月刑期，其中偽造文書不得再上訴，貪污部分還可上訴，顏即日起限制出境8月。顏寬恒稍早現身回應判決結果，表示在這個政治凌駕司法的時代，司法迫害就是執政者打擊異己的手段，現在的執政者就是如此。

顏寬恒於2021年中二選舉補選期間，被告發2015年顏家闢建招待所後，登記於顏寬恒胞弟顏仁賢名下，被爆料不但有違建，甚至還竊佔國土，經中市府都發局勘查確定違建與竊佔國土。

該事件爆出不久，顏寬恒認為事件已被媒體放大，一家人火速將沙鹿豪宅售出，事後被檢方查出，顏寬恒賣屋為假交易，涉嫌就房地產權間移轉有虛偽不實登記。檢方進一步追查，竟又發現顏寬恒在任職立委期間曾聘請林進福擔任公費助理，詐領助理費多達108萬餘元。

台中地檢署2023年4月26日將全案偵結起訴，台中地院一審判顏寬恒貪汙罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金，合計為8年4月刑期。顏寬恒不服提起上訴，他數次出庭強調，相信司法會還他公道、清白，台中高分院今日10時駁回上訴，依貪汙、偽造文書等罪，維持原判8年4月刑期，其中偽造文書不得再上訴，貪污部分還可上訴，顏即日起限制出境8月。

顏寬恒稍早現身回應判決結果，表示售出豪宅部分是因為當時選舉期間遭受名嘴打壓才急著出手，有明確在法庭上說明金流；也向法官提出關於林進福先生從事助理工作所有證據、證人，甚至自掏腰包聘請了很多自費的助理，根本沒有詐領助理費的意圖，林進福也高聲喊冤，表示都有跑行程的資料。顏寬恒說，上交多少證據證人，法院都不予以調查，只是在羅織入罪，法院會作出這樣的決定都心裡有數。從當年2023年3月22日宣布參加投入2024年的立委選舉，剛完成黨內登記，事隔不到一周，3月28日就面臨檢調大規模搜索，手段比調查民進黨內爆出的共諜案還要粗暴，還會在最短的時間內研議上訴。