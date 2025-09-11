民和國中棒球隊車禍8人輕重傷　議員牽線物理治療所暖心支援復健

▲嘉義市議員郭定緯(圖左)陪同物理治療團隊林曜男院長(圖右)及楊莉芸物理治療師前往民和國中，與校長邱獻萱(圖左2)討論如何協助後續球員復原 。（圖／嘉義市議員郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民和國中棒球隊，上月從高雄訓練返嘉於國道發生車禍意外，造成8名隊員受傷，其中2人重傷。消息引發各界關注。為了協助受傷的孩子們在術後能順利復健，嘉義市議員郭定緯牽線嘉義市如康物理治療所林曜男院長，希望以專業醫療協助，無償提供受傷選手與教練物理治療服務，以公益為出發點，完全不收費，盼望讓他們能更快回到夢想的球場。

今（10）日，郭定緯議員特別陪同林曜男院長及楊莉芸物理治療師前往民和國中，與校長邱獻萱及教練團當面討論，關心小朋友與教練目前的恢復情況，也就後續的復健與重返球場的規劃進行深入交流。郭定緯表示，這不僅是一份專業上的協助，更是對孩子們夢想的支持與守護。

值得一提的是，這次事故中有兩位重傷的選手及教練因腦部受創，復原路程特別艱辛。所幸如康物理治療所團隊中，擁有腦部復健領域專業的楊莉芸物理治療師，特別在現場提供專業建議，提出多項針對腦部傷勢的物理治療方式，期盼能幫助傷者盡快恢復日常生活，甚至未來重返球場，繼續追逐夢想。

此外，專精運動醫學的如康物理治療所，也長期關心台灣運動員的身體狀況，並協助多位職業及業餘選手進行治療與復健。林曜男院長強調，這群孩子是懷抱夢想的棒球新秀，每個人都有可能成為下一位王建民，為台灣棒球發光發熱。他希望能用專業的復健治療，幫助孩子們走過傷痛，重拾信心與力量。

郭定緯議員則指出，自己同樣出身棒球運動，深刻理解運動員面對傷勢的辛苦與無奈，更感佩林院長及專業團隊的善心義舉。他強調：「在追逐夢想的路上，沒有人該孤單奮戰。感謝如康物理治療所的無私付出，也希望社會各界一起關心這些努力不懈的小選手，給予他們更多力量。」

這份善舉不僅象徵著地方對基層棒球的支持，更傳遞出「溫暖在人間」的精神。社會各界期盼這群未來之星能早日康復，再次揮灑汗水，持續為嘉義、為台灣棒球爭光。