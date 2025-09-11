　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／妙天是大股東！國鼎董座、總裁夫婦爆掏空5000萬今遭起訴

▲▼國鼎生技記者會 總裁吳麗玉 董事長劉勝勇 總經理蘇經天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國鼎生技總裁吳麗玉（右）與董事長劉勝勇（中）涉掏空遭起訴。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾因新冠藥解盲成功、股價一度飆漲67%觸發熔斷的國鼎生技（4132）去年爆出高層掏空。士林地檢署檢察官劉昱吟指揮搜索追出，董事長劉勝勇與總裁吳麗玉夫婦，設空殼公司賤賣產品、倒貨原料、詐領引資費等手法，掏空公司逾5,000萬元。今（11）日依證交法與洗錢罪起訴，並聲請法院沒收犯罪所得。

調查發現，自2017年起，劉勝勇與吳麗玉以其子名下房產設立豐利生技有限公司，並由國鼎職員與親友掛名負責人。國鼎公司接著將市價數千元的保健產品，以3至5折價格賤賣給豐利公司，造成國鼎損失約2,598萬元。

豐利公司再以原價出售給外部通路，獲利約2,145萬元。所得再由職員依指示，以「每次不超過49萬」的方式多次提領現金交付吳麗玉使用，涉嫌洗錢。

2018年，2人又設立空殼公司艾可麗公司，以每公斤1,793元價格，將黃耆粉原料賣回國鼎，遠高於國鼎北京子公司原價1,102元。共計5,100公斤的倒貨操作，造成國鼎損失352萬餘元，艾可麗公司則獲取逾24%毛利。

檢方進一步查出，2013年至2020年間，劉、吳夫婦以豐利公司及艾可麗公司協助「引資」為名，向國鼎公司收取高達3,619萬元的引資服務費，卻沒有任何實際引資紀錄、契約或資金移動，資金同樣遭指示提領後供私人使用。

劉勝勇否認控制2家公司，辯稱僅是合作經銷商，並表示低價銷售是推廣策略；高毛利則是為讓對方「應付稅金」。吳麗玉則否認曾指示提款，甚至聲稱：「是因為吳姓友人曾積欠我多年前幫他出的綁架贖金，所以才從豐利帳戶還我。」

檢察官認為，劉勝勇與吳麗玉設立空殼公司進行非常規交易，嚴重侵害公司與股東權益，涉及違反《證券交易法》第171條第1項第2款與第3款，以及《洗錢防制法》第19條。全案犯罪所得合計逾5,000萬元，已向法院聲請沒收或追徵其價額，並依對被告最有利的新法條文起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領
快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒
快訊／「台灣臀后」現身了！住家遭搜索　連同1男被移送
撞擊幼園畫面曝！26歲駕駛慘死　副駕男躺地打滾
快訊／顏寬恒二審宣判！　維持8年4月
疑被縱火！「800萬豪華遊艇」全燒光
騎電動車遭撞飛！全身骨折慘死　驚悚畫面曝
快訊／柯文哲交保　北檢抗告狀「送到高院門口」了
快訊／客運撞腳踏車！　女騎士遭輾當場慘死
快訊／妙天是大股東！國鼎董座、總裁夫婦爆掏空5000萬遭起訴
快訊／「隱形股王」摜第2根跌停！　2.8萬張委賣待消化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剛騎完腳踏車！枕頭悶殺5歲兒「壓斷鼻樑」慘死　基隆狠父起訴

快訊／「台灣臀后」本人現身了！住家遭搜索　連同1男被移送

撞擊畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　26歲駕駛慘死副駕男躺地打滾

快訊／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月！限制出境8個月

疑被縱火！飯店老闆賣船「半夜1把火」800萬豪華遊艇全燒光

台南調查官淪變態狼下場曝！女廁裝針孔狂拍SG　女賽車手也入鏡

台南警掃蕩「猜猜我是誰」詐欺機房　送水果裝熟騙走800萬

快訊／柯文哲交保！北檢抗告狀「送到高院門口」了　卷宗堆滿推車

快訊／嘉義客運「右切撞上腳踏車」！　女騎士遭輾當場慘死

彰嬤騎電動車遭貨車撞飛5米重摔！驚悚畫面曝　全身骨折慘死

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

剛騎完腳踏車！枕頭悶殺5歲兒「壓斷鼻樑」慘死　基隆狠父起訴

快訊／「台灣臀后」本人現身了！住家遭搜索　連同1男被移送

撞擊畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　26歲駕駛慘死副駕男躺地打滾

快訊／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月！限制出境8個月

疑被縱火！飯店老闆賣船「半夜1把火」800萬豪華遊艇全燒光

台南調查官淪變態狼下場曝！女廁裝針孔狂拍SG　女賽車手也入鏡

台南警掃蕩「猜猜我是誰」詐欺機房　送水果裝熟騙走800萬

快訊／柯文哲交保！北檢抗告狀「送到高院門口」了　卷宗堆滿推車

快訊／嘉義客運「右切撞上腳踏車」！　女騎士遭輾當場慘死

彰嬤騎電動車遭貨車撞飛5米重摔！驚悚畫面曝　全身骨折慘死

楊祐寧被恐怖孕婦壓制全身僵硬！　《泥娃娃》親睹蔡思韵中邪成魔

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

剛騎完腳踏車！枕頭悶殺5歲兒「壓斷鼻樑」慘死　基隆狠父起訴

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

快訊／「台灣臀后」本人現身了！住家遭搜索　連同1男被移送

百位《火焰之舞》舞者襲台！ 踢踏舞步震撼小巨蛋　節奏如雷聲響徹全場

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

社會熱門新聞

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

老師制止學生抽菸反被打　法院判賠2.2萬

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

台灣臀后IG悄悄復活　追蹤人數多6千

17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬

快訊／柯文哲交保！　北檢抗告狀「送到高院門口」了

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

快訊／嘉義客運「右切撞上腳踏車」！　女騎士遭輾當場慘死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面