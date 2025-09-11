快訊／妙天是大股東！國鼎董座、總裁夫婦爆掏空5000萬今遭起訴

▲國鼎生技總裁吳麗玉（右）與董事長劉勝勇（中）涉掏空遭起訴。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾因新冠藥解盲成功、股價一度飆漲67%觸發熔斷的國鼎生技（4132）去年爆出高層掏空。士林地檢署檢察官劉昱吟指揮搜索追出，董事長劉勝勇與總裁吳麗玉夫婦，設空殼公司賤賣產品、倒貨原料、詐領引資費等手法，掏空公司逾5,000萬元。今（11）日依證交法與洗錢罪起訴，並聲請法院沒收犯罪所得。

調查發現，自2017年起，劉勝勇與吳麗玉以其子名下房產設立豐利生技有限公司，並由國鼎職員與親友掛名負責人。國鼎公司接著將市價數千元的保健產品，以3至5折價格賤賣給豐利公司，造成國鼎損失約2,598萬元。

豐利公司再以原價出售給外部通路，獲利約2,145萬元。所得再由職員依指示，以「每次不超過49萬」的方式多次提領現金交付吳麗玉使用，涉嫌洗錢。

2018年，2人又設立空殼公司艾可麗公司，以每公斤1,793元價格，將黃耆粉原料賣回國鼎，遠高於國鼎北京子公司原價1,102元。共計5,100公斤的倒貨操作，造成國鼎損失352萬餘元，艾可麗公司則獲取逾24%毛利。

檢方進一步查出，2013年至2020年間，劉、吳夫婦以豐利公司及艾可麗公司協助「引資」為名，向國鼎公司收取高達3,619萬元的引資服務費，卻沒有任何實際引資紀錄、契約或資金移動，資金同樣遭指示提領後供私人使用。

劉勝勇否認控制2家公司，辯稱僅是合作經銷商，並表示低價銷售是推廣策略；高毛利則是為讓對方「應付稅金」。吳麗玉則否認曾指示提款，甚至聲稱：「是因為吳姓友人曾積欠我多年前幫他出的綁架贖金，所以才從豐利帳戶還我。」

檢察官認為，劉勝勇與吳麗玉設立空殼公司進行非常規交易，嚴重侵害公司與股東權益，涉及違反《證券交易法》第171條第1項第2款與第3款，以及《洗錢防制法》第19條。全案犯罪所得合計逾5,000萬元，已向法院聲請沒收或追徵其價額，並依對被告最有利的新法條文起訴。