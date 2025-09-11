「台灣臀后」神隱2天IG悄悄復活　追蹤人數多6千

記者黃翊婷／綜合報導

自稱「台灣臀后」的女網紅涉嫌在高雄市立圖書館總館拍攝性影像，遭檢方下令拘提、搜索，隨後便關閉擁有51萬多名粉絲的IG。不過，有網友發現，僅僅經過2天，台灣臀后的IG已經悄悄復活，但對於性影像風波，她目前尚未在社群平台公開做出相關回應，但警方已經找到人，她表明將會和律師一起到案。

▲台灣臀后疑似在高雄市立總圖拍攝性影像。（圖／翻攝當事人社群）

台灣臀后日前疑似在高雄市立總圖拍攝性影像，隨後放在限定會員觀賞的平台，影片標題寫「圖書館女孩」，內容涵蓋偷拍、在廁所激戰等，片長13分14秒。高雄地檢署9日主動分案調查，由檢察官指揮偵辦並下令拘提、搜索，警方也出動，將拘捕台灣臀后到案說明。

▲台灣臀后的IG重新開放了。（圖／翻攝自當事人IG）

接著，台灣臀后將當時擁有51.2萬名粉絲的IG頁面關閉，沒想到沉寂2天之後，就有網友發現她悄悄重新開放IG，粉絲數量還增加到51.8萬。

關於在高雄市立總圖拍攝性影像一事，台灣臀后並未在公開平台做出任何相關回應，IG最新一篇PO文中，她身穿淺色低胸裝，大露事業線，狀似是在抱怨安全帶的設計，穿著風格依舊相當火辣大膽。

不過，警方表示，目前已找到人了，台灣臀后表明「會和律師一起到案」。