社會 社會焦點 保障人權

樂天桃猿「安打王」用事故車換跑車　車商慘賠六位數

樂天桃猿球員林禹叡捲入購車爭議，遭車商控訴隱瞞車況用「重大事故車」換進口跑車。（圖／讀者提供）

▲樂天桃猿球員林禹叡捲入購車爭議，遭車商控訴隱瞞車況用「重大事故車」換進口跑車。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中華職棒樂天桃猿隊球員林禹叡（原名：林耀煌），過去曾獲安打王及打點王雙冠稱號，近期卻陷入一起購車糾紛。車商控訴，林透過國中同學牽線，以「車換車」方式購入進口車，卻在交易過程中隱匿原車為「重大事故車」，還由岳母收走空白合約拒不歸還。事後檢驗報告顯示引擎已經「牛奶化」近乎報廢，但林及其家人不僅推託責任，還只願支付部分維修費，讓車商痛批「完全規避責任」，並決定出面訴說不公之處。

「他只說不能認證、排檔桿有問題，卻沒提到是重大事故車。」車商負責人賴女憤怒表示，今（2025）年8月11日林禹叡委託同學將原車開到桃園，僅稱「排檔桿有問題，車子無法認證」。隔日車商找來認證師檢查以利後續交車及過戶流程，這時林卻堅持要當日交車，而車商出於信任也先行車輛過戶。不料兩天後報告出爐，確認該車為「前後撞」重大事故車，引擎也因進水導致「牛奶化」需整顆更換，引擎維修、耗材更換等費用加總下，更飆破新台幣10萬。

賴女進一步解釋，引擎「牛奶化（沖掉）」係指引擎過熱導致汽缸床墊片燒毀時，機油和冷卻水混合在一起形成的乳白色、牛奶狀的混濁物。這種現象顯示機油和冷卻水發生洩漏並混溶，潤滑及散熱功能失效導致引擎損壞。

車商原提供聯盟制式合約，但林禹叡卻以「要給老婆過目」為由，將合約帶回，最後被岳母收走。林家律師更宣稱該合約「不合法」拒絕簽署，堅持要以自製合約取代。車商認為，合約條款原載明若隱匿事故或引擎故障，買方有權退車，林家疑為規避責任才堅持簽屬自己自備的合約。

車商找上樂天桃猿總教練反映此事，盼能與球員協商取得共識。（圖／翻攝自樂天桃猿臉書）

▲車商找上樂天桃猿總教練反映此事，盼能與球員協商取得共識。

「沒有話語權，一切由岳母決定」，車商認為林禹叡的說法及態度相當消極。車商透露，8月14日至17日期間，多次嘗試與林家協商，甚至將原本8萬元修繕費降至4萬元，但對方始終推託。期間岳母不斷以「怪你們當下沒認證」、「時間太晚不能簽合約」等理由迴避，還提出僅願支付3萬元，再由林分期1萬元，其餘費用要同學負擔，引發車商不滿。

「明明是球員堅持要同學把事故車開上來，現在卻要同學墊錢，這不是擺明卸責嗎？」車商痛斥。岳母則向車商表示有告知排檔桿問題已盡了最大的義務，怒嗆：「當下沒有看車自己活該」、「用錢買教訓」等語，也讓事件延燒至球團、教練層面，成為職棒場外風波。

截至目前，車商已自費修復該輛事故車，但合約未簽、補償金也未到位。車商表示，仍希望林禹叡能正視問題並協商車輛後續事宜，不排除循法律管道追討損失。

本刊致電車輛登記人林禹叡之妻，詢問相關爭議問題，對方首次接聽時表示當下不便受訪，並約定於10日晚間回應；然而記者依約於晚間撥打兩通電話，皆遭掛斷，截至截稿前未獲正面回覆。

原始連結

09/09 全台詐欺最新數據

