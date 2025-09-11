17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬

▲17歲楊姓少年從蝦皮買檔手機灌卡，偽造悠遊卡16張，退票金額變遊戲點數。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北捷日前發現多張悠遊卡「重複退票」異常紀錄，懷疑有人利用漏洞詐財，遂報警追查。警方調閱監視器後，赫然發現竟是18歲董姓女子，與同居的17歲鄭姓男友及黃姓少年合謀，透過偽造悠遊卡在機捷站反覆退票，短時間內不法得利近70萬元。士林地檢署偵結後，依偽造有價證券、詐欺及洗錢罪起訴董女；2名少年則移送少年法庭審理。

據了解，來自中部的鄭姓少年今年1月透過蝦皮購得「已破譯的悠遊卡原始檔」（內含卡號、餘額、票種等晶片資訊）及空白IC卡。所謂原始檔，就是悠遊卡內部的記憶體資料檔（俗稱 dump檔），原本受加密保護，卻遭不明人士破解金鑰並流出販售。鄭少年因此省下自行研究的過程，直接取得可供複製的檔案。

他隨後利用手機NFC讀寫功能，將檔案寫入空白IC卡，再透過「Mifare Classic Tool（MCT）」App輸入金鑰修改內容，成功製作出16張具TPASS 2.0月票功能的偽造悠遊卡。這些偽卡能在系統中模擬真卡運作，甚至進一步進行退票操作。

3人持偽卡分頭至台北車站、機場第一航廈站及長庚醫院站等機捷機台反覆退票，使系統誤判並將金額退回卡片。之後，他們再用卡內金額至超商購買遊戲點數，由鄭姓少年統一上網販售，最終換取現金69萬1,820元，並分贓4萬元給黃姓少年。

▼楊姓少年成功製作出16張具TPASS 2.0月票功能的偽造悠遊卡，最終換取現金69萬1,820元。（示意圖／行政院提供）

▲警方持搜索票上門時，查獲董女與鄭姓少年同居，並當場扣押犯案用的三星手機。

董女在聲押庭曾一度坦承犯罪，但之後卻翻供，改口否認並辯稱「我沒有花用這些退款，也不知道這是違法的」；鄭姓少年則避重就輕，僅稱「無意中發現」可以操作。

士林地檢署認為，3人分工明確，且董女明知少年未成年仍拉攏共犯，已涉犯《兒少法》加重規定。檢方強調，董女認罪後又翻供，態度不佳，遂請求法院從重量刑，並沒收犯罪所得與作案手機，以遏止類似案件再度發生。

不具名法界人士指出，這類破解檔的最初來源，很可能流竄於暗網或地下論壇，之後再被轉手到公開電商平台販售，讓一般人也能輕易取得。換言之，過去僅限於黑市交易的非法工具，如今就能在日常購物平台買到，這也是導致本案少年能輕易入手、快速犯案的主因。