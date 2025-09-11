　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲17歲楊姓少年從蝦皮買檔手機灌卡，偽造悠遊卡16張，退票金額變遊戲點數。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北捷日前發現多張悠遊卡「重複退票」異常紀錄，懷疑有人利用漏洞詐財，遂報警追查。警方調閱監視器後，赫然發現竟是18歲董姓女子，與同居的17歲鄭姓男友及黃姓少年合謀，透過偽造悠遊卡在機捷站反覆退票，短時間內不法得利近70萬元。士林地檢署偵結後，依偽造有價證券、詐欺及洗錢罪起訴董女；2名少年則移送少年法庭審理。

據了解，來自中部的鄭姓少年今年1月透過蝦皮購得「已破譯的悠遊卡原始檔」（內含卡號、餘額、票種等晶片資訊）及空白IC卡。所謂原始檔，就是悠遊卡內部的記憶體資料檔（俗稱 dump檔），原本受加密保護，卻遭不明人士破解金鑰並流出販售。鄭少年因此省下自行研究的過程，直接取得可供複製的檔案。

也就是說，這批「悠遊卡原始檔」其實就是悠遊卡內部記憶體的資料檔（俗稱 dump檔），包含卡號、餘額、票種等資訊。一般卡片有加密機制避免隨意複製，但有人已經破解金鑰，將完整內容保存成檔案並販售。鄭姓少年便直接在網路上購買到這些「已破解好的資料檔」，等於省下自行研究的過程。

他隨後利用手機NFC讀寫功能，將檔案寫入空白IC卡，再透過「Mifare Classic Tool（MCT）」App輸入金鑰修改內容，成功製作出16張具TPASS 2.0月票功能的偽造悠遊卡。這些偽卡能在系統中模擬真卡運作，甚至進一步進行退票操作。

3人持偽卡分頭至台北車站、機場第一航廈站及長庚醫院站等機捷機台反覆退票，使系統誤判並將金額退回卡片。之後，他們再用卡內金額至超商購買遊戲點數，由鄭姓少年統一上網販售，最終換取現金69萬1,820元，並分贓4萬元給黃姓少年。

▼楊姓少年成功製作出16張具TPASS 2.0月票功能的偽造悠遊卡，最終換取現金69萬1,820元。（示意圖／行政院提供）

▲▼TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

▲警方持搜索票上門時，查獲董女與鄭姓少年同居，並當場扣押犯案用的三星手機。

董女在聲押庭曾一度坦承犯罪，但之後卻翻供，改口否認並辯稱「我沒有花用這些退款，也不知道這是違法的」；鄭姓少年則避重就輕，僅稱「無意中發現」可以操作。

士林地檢署認為，3人分工明確，且董女明知少年未成年仍拉攏共犯，已涉犯《兒少法》加重規定。檢方強調，董女認罪後又翻供，態度不佳，遂請求法院從重量刑，並沒收犯罪所得與作案手機，以遏止類似案件再度發生。

不具名法界人士指出，這類破解檔的最初來源，很可能流竄於暗網或地下論壇，之後再被轉手到公開電商平台販售，讓一般人也能輕易取得。換言之，過去僅限於黑市交易的非法工具，如今就能在日常購物平台買到，這也是導致本案少年能輕易入手、快速犯案的主因。

犯罪手法流程

步驟 操作內容 工具／關鍵點
① 取得破譯檔 透過蝦皮購買「已破譯悠遊卡原始檔（dump）」與空白 IC 卡，檔案內含卡號、餘額、票種等資訊。 Dump檔、空白IC卡
蒐證點：訂單紀錄
② 手機寫卡 使用 Android 手機 NFC 功能，將原始檔內容寫入空白 IC 卡，生成可用的複製版悠遊卡。 NFC 模組
手機操作紀錄
③ MCT 設定 透過 Mifare Classic Tool (MCT) 輸入破解金鑰，修改欄位，將卡片偽裝成具「TPASS 2.0 月票」功能。 MCT App
金鑰字串
④ 機台退票 持偽卡到台北車站、機場第一航廈、長庚醫院站等機捷退票機，反覆操作退票，使系統誤判退款。 機捷退票機
異常退票紀錄
⑤ 消費變現 將卡片餘額用於超商購買遊戲點數，再交由同夥上網販售，換取現金。 超商 POS、遊戲點數
交易小白單
⑥ 分贓 犯罪所得合計69萬1,820元，由董、鄭花在日常，其中黃姓少年分得4萬元。 不法所得分配
金流紀錄

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球員用「事故車換跑車」！　車商慘賠六位數
又有「仙人指路」台積電？　溢價交易近9000萬
台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容
知名手搖飲總裁「公園慘摔」終身半癱！　獲國賠162萬
17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬
「柯文哲的政治豪賭」游盈隆估北檢抗告成功率　結果最快今出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

面交6萬元「領個錢人消失」　他收高額帳單傻眼！結局倒賠3萬

一審遭判刑8年4月！顏寬恒「涉3罪」昔喊：非常無辜　今二審宣判

整理亡夫遺物見外遇鐵證　正宮心碎控：小三要求定情物放靈柩

樂天球員用事故車換奧迪跑車　疑有高人指點

樂天桃猿「安打王」用事故車換跑車　車商慘賠六位數

17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬

新竹人妻找10人殺夫！　驚悚奇案因賴帳被反咬

入伍前偷帶小女友「轉大人」　準菜兵賠爆換免關

獨／高雄清晨死亡車禍！休旅車撞幼兒園大門　駕駛喪命2傷

「惡婦揪團殺夫」奇案！　男6度逃死如絕命終結站

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

面交6萬元「領個錢人消失」　他收高額帳單傻眼！結局倒賠3萬

一審遭判刑8年4月！顏寬恒「涉3罪」昔喊：非常無辜　今二審宣判

整理亡夫遺物見外遇鐵證　正宮心碎控：小三要求定情物放靈柩

樂天球員用事故車換奧迪跑車　疑有高人指點

樂天桃猿「安打王」用事故車換跑車　車商慘賠六位數

17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬

新竹人妻找10人殺夫！　驚悚奇案因賴帳被反咬

入伍前偷帶小女友「轉大人」　準菜兵賠爆換免關

獨／高雄清晨死亡車禍！休旅車撞幼兒園大門　駕駛喪命2傷

「惡婦揪團殺夫」奇案！　男6度逃死如絕命終結站

面交6萬元「領個錢人消失」　他收高額帳單傻眼！結局倒賠3萬

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

一審遭判刑8年4月！顏寬恒「涉3罪」昔喊：非常無辜　今二審宣判

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

AI帶來新撞擊　謝金河看世界情勢：冰火兩重天

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

石破茂閃辭不改軍備擴張政策方向　00949成分股表現勁揚

查普曼神奇無安打紀錄告終　運動家9局逆轉紅襪避免被橫掃

「精液帶血」玩太兇？　醫揭原因

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

社會熱門新聞

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

老師制止學生抽菸反被打　法院判賠2.2萬

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬

泰山賣全家股權投資街口金科　均判決議無效

33歲女遭10噸重鋼筋壓死　姊衝醫院悲痛認屍

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

小二男童跳走廊撞傷「罕病女同學」骨折　代價曝光

1通電話害他被騙1532萬　詐團手法曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

更多

最夯影音

更多

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面