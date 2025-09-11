　
大陸 大陸焦點 特派現場

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

江蘇淮安青年小黃被強勢的父母在3年內安排了20多次相親，一次又一次的失敗讓他患上恐慌症，發作時會感到心慌、胸悶、呼吸困難，甚至產生「瀕死感」，最終入院治療。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲江蘇淮安青年小黃被強勢的父母在3年內安排了20多次相親，一次又一次的失敗讓他患上恐慌症，發作時會感到心慌、胸悶、呼吸困難，甚至產生「瀕死感」，最終入院治療。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在亞洲國家，父母即使孩子成年，往往仍會強勢主導孩子的人生。雖說出發點往往是為孩子好，然而過度干涉孩子的人生進程，同樣會為孩子帶來莫大的負擔。近日，中國江蘇省淮安市就出現了這樣一起案例，一名27歲的青年正處於事業黃金時期，打算專心經營事業，卻被父母逼迫在3年內參加了20多次相親，平均每1.5個月就被逼著去相親一次。長期下來，這名男子因為龐大的催婚壓力罹患上恐慌症，每到發病時就感覺心慌、胸悶、呼吸困難，甚至產生「瀕死感」，最終只好住醫院接受相關治療。

綜合陸媒報導，江蘇淮安青年小黃（化名）是家中獨子，從小就在嚴厲的雙親管教中成長。小黃並不擅長讀書，在中等職業學校畢業後，他並未依照父母期望的「安穩路線」按部就班找工作，而是選擇與朋友合夥創業、自食其力。然而在小黃父母眼中，20多歲的兒子早已到了成家立業的年紀，面對抱著「隨緣」態度的兒子，小黃的父母非常不滿，多次因此與他發生爭吵。

3年前，小黃的父母開始在未經他同意下，四處聯繫親朋好友，為他安排相親。只要聽聞有年齡合適的單身女性，便會迅速安排雙方見面。當時小黃正全身心投入創業生意，每天忙於開拓市場、開發客戶，根本無暇顧及感情，然而面對父母的再三逼迫，他最終選擇妥協，參加了數次相親。然而，這些相親大多都話不投機、缺乏眼緣而無疾而終。

反覆相親的失敗經歷，讓小黃對相親開始心生牴觸，他試圖與父母溝通，希望至少能放緩相親節奏，但父母一心只想讓他盡快成家，無視他的情緒，3年內竟安排了20多場相親，讓小黃心理壓力倍增。

去年開始，小黃開始偶爾會遭遇突發心慌、胸悶，彷彿胸口壓著巨石，伴隨呼吸困難、頭暈、手麻等症狀，每次發作要持續十多分鐘。更嚴重的是，他後來出現腹脹、反酸、噁心等症狀，甚至在發病時感覺「自己快要死了」。家人多次為他撥打120送醫，但心電圖、CT等檢查均顯示無明顯異常。

這些「原因不明」的不適，讓小黃進一步心生恐懼，他不敢獨自開車上高速公路，甚至搭車時也會莫名緊張、提心吊膽；進食或喝水後，也可能突然呼吸不暢、手腳發麻、冷汗直冒。尤其到了近日，症狀發作愈發頻繁，一天可以發作2至3次，嚴重影響他的工作與生活。

最終，小黃前往淮安市第三人民醫院心身疾病科求診。醫生在深入詳細了解他的生活經歷後，結合檢查結果，診斷他患上「驚恐障礙」，即所謂的「恐慌症」。這是一種由長期心理壓力和情緒壓抑引發的急性焦慮障礙。目前小黃已經住院接受藥物與心理治療，醫生認為他需要長期情緒疏導與調整，才能恢復正常生活。

