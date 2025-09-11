「惡婦揪團殺夫」奇案！　男6度逃死如絕命終結站

▲死者林榮樓與妻子廖婦皆是二婚，還生下2個女兒，後來卻因感情不睦及土地問題，導致殺夫慘案發生。（圖／鏡週刊提供，下同）

26年前，新竹發生一起震驚社會的7度殺夫案！死者林榮樓半年之內屢遇車禍、火災，甚至遭人砍殺，其實都是妻子組「殺夫團」設的局。原來林妻不滿丈夫想把土地過戶給姪子，也不願賣地換錢給她及女兒，所以多次籌劃買凶殺夫，最後一次找人灌醉丈夫，將其載到橋下毆打、焚燒，終於奪命。警方調查後，靠著印在日曆紙板上的3碼車號鎖定凶手、揪出主謀，順利破案。

當年警方雖然在死者身上發現身分證，但已燒到無法辨識，只能試圖透過科學方法復原，由於大體被燒得面目全非，除了知道死者是男性之外，毫無線索，為了確認死者身分，警方隔天便透過媒體公布死者身上的衣物、手錶等特徵，不久，一名廖姓婦人跑到派出所，斬釘截鐵地表示，死者是她46歲的丈夫林榮樓。

奇怪的是，林男在案發前半年運勢非常差，親友透露，林不是被車子撞，就是家裡失火，不然就是被人搶劫砍傷，住在醫院的時間比住家裡還多，但大家都認為是林貪杯惹禍，並沒有太在意。不過，一名林的友人接受警方查訪時，卻語出驚人地表示，他曾在林住院時去探望，林卻向他說：「以後如果我死了，你要跟警察說，往我太太的方向去查就對了！」

▲警方透過媒體公布死者身上的衣物、手錶後不久，廖婦就跑到派出所，斬釘截鐵地表示死者是她丈夫林男。

專案小組更查出，案發當天，林男曾到二間地下酒家喝酒，老闆證稱，林是跟一名男子一起，後來，林喝到不省人事，男子身上的錢不夠，還一度離開領錢，當時老闆怕男子落跑，就尾隨他到門外，並記下車號、寫在日曆紙上，但男子隨後回來付款，所以日曆紙並未派上用場，雖然警方訪查酒家老闆時，距離案發已經過了1個月，但仍循線鎖定一名廖姓通緝犯。

不久，廖男在高雄遭警方逮捕，專案小組得知後，馬上聲請拘票借提廖，廖一看是新竹警方到場，馬上坦承自己殺了林男，並直接供出幕後主謀就是林的妻子廖婦。

▲警方最後逮捕廖婦與共謀策劃犯案的許姓兄弟共十多人，連許姓兄弟工作的修車廠老闆、客人也都參與其中。

廖男供稱，廖婦與一對在修車廠工作的許姓兄弟熟識，她常2人表示，如果他們能找人幫忙殺死丈夫，願意拿200萬元給大家分，沒有想到許姓兄弟竟然當真，並找來修車廠老闆、客人、親友等10多人，共謀殺害林男，之前林多次發生事故，就是廖婦與許姓兄弟策劃，他自己只有參加最後一次，也是唯一成功的一次。

▲廖婦與同夥謀害丈夫數次無果，竟買來1隻眼鏡蛇採集毒液，想直接注射到林男體內，卻因毒液變質再度失手。

警方根據廖男的供詞，逮捕廖婦，她辯稱長期遭丈夫家暴，加上丈夫酒後會到店裡亂，才想找人教訓他，沒有殺人的犯意，更不知道許姓兄弟這麼狠，但其說法並未被檢方採信，檢察官最後還是依殺人、殺人未遂等罪名，將廖婦及其他共犯起訴，法院審理後，將一干人等判處五年到無期徒刑不等的刑期，要他們為自己的罪行付出代價。

