快訊／誘殺18歲儀隊前女友！鉛球冠軍「穿肺刺心」殺人罪起訴

▲台中市今年5月一起殺人命案，詹朱姓男子以歸還寵物鼠為由，誘殺18歲前女友，檢方近日偵結起訴。（圖／翻攝該校臉書）



記者許權毅／台中報導

台中市今年5月一起殺人案件，一名詹朱（複姓）姓男子持刀殺害18歲詹姓前女友，事發當天，詹朱男以要歸還寵物鼠為由，並已經寫好書信，準備玉石俱焚，將詹女約出後，當街以手搭住詹女肩膀，持刀刺死詹女。檢方近日偵結，依殺人罪起訴詹朱男，預計由國民法官審理。

檢警追查，今年5月10日，體型壯碩、目測上百公斤的詹姓男子，想向18歲的詹姓前女友復合，以歸還寵物鼠為由，將詹女從桃園約下來台中談判，詹女如期赴約，並有男性友人陪同，卻沒想到詹男身藏2把水果刀下樓。

詹朱男跟詹女見面後，詹朱男突然以左手搭住詹女右肩膀，再掏出水果刀將詹女刺死，又拿水果刀跟一把摺疊刀自傷，員警到場時，發現詹女已經大量失血，左肺、支氣管以及左心室與主動脈受傷嚴重，傷重死亡。詹朱男則是就醫住院多日，並無生命危險，遭檢方聲押獲准。

據了解，詹女曾參加學校儀隊社，擔任副社長一職，校園生活精彩，事發時準備畢業邁入大學生活，卻遭遇此劫，更讓家屬難以接受。

▲▼詹朱男當時當街刺死前女友詹女，行徑囂張。（圖／記者許權毅攝）

