防詐校園開講！法務部長首進北一女　讚學生自製短片有創意

▲法務部首度走進北一女，部長鄭銘謙勉學子「將正義帶回家」。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

詐騙手法層出不窮，法務部今（10）日首度走進北一女，舉辦「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講。活動在北一女中學珠樓及至善樓兩處場地同步展開，吸引師生熱烈參與。法務部長鄭銘謙親自到場，強調司法與正義不是遙不可及的概念，而是貼近日常生活的重要素養，希望同學們把防詐觀念帶回家庭與社區，築起全民防詐的堅固網絡。

鄭銘謙致詞時表示，雖然法務部與北一女中僅一路之隔，但這是他第一次踏入校園，親身感受到百年名校的風華。他語重心長地指出，年輕世代必須從生活點滴養成法治意識，才能在面對詐騙陷阱時冷靜判斷、保護自己與家人。

▼互動問答送小禮物，讓北一女學子嗨翻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動開場由北一女學生自編、自導、自演的防詐短片打頭陣，內容涵蓋暑期打工陷阱、網購詐騙及網路交友等貼近校園生活的案例，生動演繹讓現場笑聲與掌聲不斷。鄭部長盛讚同學的創意，直言這正是防詐教育的精神體現：「從生活出發，才能真正提升警覺心。」

隨後，士林地檢署主任檢察官兼洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵擔任主講人，透過豐富的實務辦案經驗，深入剖析詐騙集團的慣用手法與最新變化，並以互動問答引導學生辨識陷阱。現場同學踴躍搶答，還能獲得小禮物，氣氛熱烈，將活動推向最高潮。

鄭銘謙最後特別感謝北一女中校方支持，讓司法與教育能攜手合作。他期許學子將所學分享給家人與朋友，讓防詐知識擴散到校園外，凝聚全民打詐力量。他強調，這場「青春與正義的對話」只是起點，未來法務部將持續推動相關宣導，與社會各界共同打造更安全的生活環境。