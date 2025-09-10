　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

▲東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

▲東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

記者陳冠宇／綜合報導

瀋陽一所職業學校近日成立「沐浴學院」，消息一出引發熱議。當地沐浴協會說，搓澡也需要「學院派」管理人才，並稱月收入能達到萬元（人民幣，下同）。不過大陸網友無情吐槽說，誰會花三年幾萬元學費去學習搓澡，更有人質疑洗浴是「擦邊球行業」，難道要必修「大寶劍」課程嗎？

去年12月30日，瀋陽市被亞洲國際沐浴SPA聯盟授予「中國沐浴休閒之都」稱號。陸媒《九派新聞》報導，瀋陽職業技術學院「沐浴休閒與健康管理產業學院」正式揭牌，標誌著全大陸首個該類產業學院的成立。

據報導，該學院的招生對象主要分為兩大類，一類是專項技能學習，只要是年滿18歲的社會人員都能學習，包括修腳、采耳、刮痧、拔罐、中醫理療等相關技能，學會後經實踐即可走向工作崗位。另一類是面向高中生或中專生招生，畢業後是大專學歷。

至於具體培養方案，瀋陽市沐浴行業協會執行會長唐立忠強調是「理論加實踐」，包括皮膚辨識度相關知識，以及打鹽、打奶、蘆薈浴等護理類技能，希望這種培養方式，既能提升現有老師傅的技能水準，也是希望能吸引待業人員、農民工等更多人群進入沐浴行業。

▼東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

▲東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

「從目前沐浴行業來看，基層員工每個月大概是四五千元，經理月收入就能達到萬元左右，成為店長年薪能達到四五十萬元，甚至上百萬元，有很大的發展空間」，唐立忠說，該學院通過「2 +1」模式培養的重點就是該行業的管理人員。

消息一出，引發大陸網友集體揶揄：「必修課：人體表皮污垢學」、「大保健（意指以按摩、SPA、推拿等服務為掩護從事色情交易）終於拿到台面上了」、「大寶劍（『大保健』諧音）是必修課嗎」，還有人說「沐足行業從此洗白了，不用再躲貓貓了」。

更有網友直接批評，「洗浴自古都是擦邊球行業，還搞一個專門的學校，花好幾萬來學校！沒搞錯吧！」、「有沒有可能，不入學也能入職，不畢業也能就業？所以，這是讀了個啥？」、「大學生可以光明正大的實習了」、「以後搓澡的也要看文憑了」。

「這貌似很合理 又很怪誕」，有大陸網友諷刺，「建議弄個外賣學院，省的天天拿大學生跑外面炒流量」、「我們東莞也要趕緊跟進，成立一個桑拿大學」、「采耳碩士、博士....」、「我是一名搓澡高級工程師」等。

▼瀋陽職業技術學院沐浴休閒與健康管理產業學院揭牌儀式。（圖／翻攝瀋陽職業技術學院）

▲▼瀋陽職業技術學院沐浴休閒與健康管理產業學院揭牌儀式。（圖／瀋陽職業技術學院）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6比0橫掃！中華反曲弓女團奪金牌
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產　20萬員工兩班制趕工

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

浙江前首富大跳「陽光男孩」搏眼球　女兒接班7年虧136億後火線復出

陸批邱垂正「竄美政治表演」　重申兩岸實際現狀：台灣是中國一部分

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看煩了

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產　20萬員工兩班制趕工

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

浙江前首富大跳「陽光男孩」搏眼球　女兒接班7年虧136億後火線復出

陸批邱垂正「竄美政治表演」　重申兩岸實際現狀：台灣是中國一部分

陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看煩了

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

江祖平疑遭下藥性侵！　玉女歌手心疼發聲：驚嚇會跟隨一輩子

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

被調侃「聊聊劉詩詩？」 吳奇隆戴婚戒「破除婚變」

大陸熱門新聞

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

中國逾2500萬人靠網貸度日　還款壓力爆

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

雜物間「惡臭」！　監視器曝真相

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

31歲男「每天喝3罐可樂」痛風石竟撐破皮肉

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

46歲陸百萬網紅突過世　丈夫嘆：天天發燒

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產 20萬員工兩班制趕工

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

更多熱門

相關新聞

只因心情不好！陸女在貓咖「打死4隻貓」

只因心情不好！陸女在貓咖「打死4隻貓」

遼寧瀋陽一名貓咖（貓咪咖啡廳）店長王小姐近日控訴，一名女子在自家包廂，對貓咪發洩情緒，怒摔、暴打貓咪，導致4隻貓咪急救後不治身亡，還有幾隻貓咪目前仍在治療中。該名女子事後，情緒平穩地向警方表示，「因為我心情不太好。」王小姐直呼，難以接受。

陸汽車闖市場「保齡球式」衝撞路人 民眾怒揪駕駛下車圍毆

陸汽車闖市場「保齡球式」衝撞路人 民眾怒揪駕駛下車圍毆

大陸「國產BMW」突破600萬輛

大陸「國產BMW」突破600萬輛

地圖標示「台灣」！韓商入境遭大陸海關扣留

地圖標示「台灣」！韓商入境遭大陸海關扣留

她在色情網站見「澡堂偷拍影片」　驚呼：不敢再去

她在色情網站見「澡堂偷拍影片」　驚呼：不敢再去

關鍵字：

瀋陽東北洗浴

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面