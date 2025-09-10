瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

▲東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

記者陳冠宇／綜合報導

瀋陽一所職業學校近日成立「沐浴學院」，消息一出引發熱議。當地沐浴協會說，搓澡也需要「學院派」管理人才，並稱月收入能達到萬元（人民幣，下同）。不過大陸網友無情吐槽說，誰會花三年幾萬元學費去學習搓澡，更有人質疑洗浴是「擦邊球行業」，難道要必修「大寶劍」課程嗎？

去年12月30日，瀋陽市被亞洲國際沐浴SPA聯盟授予「中國沐浴休閒之都」稱號。陸媒《九派新聞》報導，瀋陽職業技術學院「沐浴休閒與健康管理產業學院」正式揭牌，標誌著全大陸首個該類產業學院的成立。

據報導，該學院的招生對象主要分為兩大類，一類是專項技能學習，只要是年滿18歲的社會人員都能學習，包括修腳、采耳、刮痧、拔罐、中醫理療等相關技能，學會後經實踐即可走向工作崗位。另一類是面向高中生或中專生招生，畢業後是大專學歷。

至於具體培養方案，瀋陽市沐浴行業協會執行會長唐立忠強調是「理論加實踐」，包括皮膚辨識度相關知識，以及打鹽、打奶、蘆薈浴等護理類技能，希望這種培養方式，既能提升現有老師傅的技能水準，也是希望能吸引待業人員、農民工等更多人群進入沐浴行業。

▼東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

「從目前沐浴行業來看，基層員工每個月大概是四五千元，經理月收入就能達到萬元左右，成為店長年薪能達到四五十萬元，甚至上百萬元，有很大的發展空間」，唐立忠說，該學院通過「2 +1」模式培養的重點就是該行業的管理人員。

消息一出，引發大陸網友集體揶揄：「必修課：人體表皮污垢學」、「大保健（意指以按摩、SPA、推拿等服務為掩護從事色情交易）終於拿到台面上了」、「大寶劍（『大保健』諧音）是必修課嗎」，還有人說「沐足行業從此洗白了，不用再躲貓貓了」。

更有網友直接批評，「洗浴自古都是擦邊球行業，還搞一個專門的學校，花好幾萬來學校！沒搞錯吧！」、「有沒有可能，不入學也能入職，不畢業也能就業？所以，這是讀了個啥？」、「大學生可以光明正大的實習了」、「以後搓澡的也要看文憑了」。

「這貌似很合理 又很怪誕」，有大陸網友諷刺，「建議弄個外賣學院，省的天天拿大學生跑外面炒流量」、「我們東莞也要趕緊跟進，成立一個桑拿大學」、「采耳碩士、博士....」、「我是一名搓澡高級工程師」等。

▼瀋陽職業技術學院沐浴休閒與健康管理產業學院揭牌儀式。（圖／翻攝瀋陽職業技術學院）