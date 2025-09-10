　
阿提哈德航空首航台灣　阿聯酋看好「赴歐洲、杜拜需求」也增班

▲▼阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq。（圖／記者周湘芸攝）

▲阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中東三雄之一的阿提哈德航空（Etihad Airways）8日抵達台灣，每日提供「台北－阿布達比」直航服務。過去主要服務台北往返中東的阿聯酋航空今表示，新業者加入凸顯台灣市場成長快速，台北出發旅客大多是以歐洲為目的地，近年前往杜拜人數也明顯增加。

阿提哈德航空今年規劃最大規模網路擴張計劃，台北就是其中一站，每日提供「台北－阿布達比」往返各1航班。而中東另一大航空公司阿聯酋航空早在2014年就投入台灣市場，今年8月也增班為每日2班。

阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq今受訪指出，阿聯酋航空2014年以波音777客機投入台灣市場，歷經10年，現在以兩艙等A380與三艙等波音777廣體客機執飛，今年8月起增設每日第2班台北－杜拜直飛航班，達到每周14班直飛航班，讓台灣出發及轉機的旅客能經由杜拜前往全球超過150個目的地。

Nasser Bahlooq表示，阿提哈德航空長期都是阿聯酋航空的競爭者，此次阿提哈德在台灣設點，也凸顯台灣是成長快速的市場，而有新的公司加入，也代表台灣跟中東聯繫更為密切，能提供旅客不同選擇。

他指出，台北出發旅客大多是以歐洲目的地，最常到訪的包括巴塞隆納、馬德里或蘇黎世，這幾年也觀察到台灣前往杜拜人數明顯增加，非常樂見此變化，另也有許多旅客會經過杜拜前往開羅或南北美洲。

Nasser Bahlooq強調，全球航空業都很競爭，並非僅限於台灣市場，阿聯酋為全世界最好的航空公司，希望跟自己比較，持續提供更好的產品及服務，也提供旅客不同的體驗。

另外，阿聯酋航空SkyCargo台灣貨運經理林曉峰也說，阿聯酋航空每周提供約450噸的貨運運能，其優勢在於深夜11時50分及12時30分起飛，抵達杜拜後銜接飛往倫敦航班，有利於時效性高的貨物，其主要負責台灣出口的半導體、電腦零件設備、AI伺服器專用架、醫療器材與汽車零配件等。

阿提哈德航空首航台灣　阿聯酋看好「赴歐洲、杜拜需求」也增班

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

中東三雄之一的阿提哈德航空今日早上抵達台灣，正式開啟「台北－阿布達比」直航服務，且天天都有航班。阿提哈德開航對台灣旅客來說，除了提供前往中東旅遊多一個航班選擇，藉由阿布達比歐洲也很方便。阿提哈德更提供旅客中轉計劃，最多提供兩晚免費住宿，讓旅客能探索在地風景。

阿聯酋航空台灣航線貨運運力每周增逾百噸　緊逼土耳其航空

阿聯酋航空台灣航線貨運運力每周增逾百噸　緊逼土耳其航空

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接仍」

男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接仍」

星宇與阿提哈德航空簽署共掛班號　布局銜接歐洲航線

星宇與阿提哈德航空簽署共掛班號　布局銜接歐洲航線

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

