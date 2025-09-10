梨山蔣中正地標將換成櫻花鉤吻鮭　銅像「吊空中」現場畫面曝

記者李陳信得／台中報導

移除台中梨山地標圓環蔣公銅像已成定局，觀光局參山國家公園管理處也已證實在今(10)日下午1時30分進行移除，將會放置在梨山文物陳列館的中橫紀念館內，妥善的布置及有導覽解說。但有居民也說，迄立在中橫公路梨山圓環的守護神蔣公銅像已近50年，是梨山的地標也是開通中橫的歷史見證，如今將移至他處，歷史地標將不復見。

▲▼迄立在中橫梨山圓環近50年的蔣公銅像將移除，將會換裝成裝置藝術，當地居民表示地標歷史將不復見。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

民進黨反威權積極推動去蔣化，台中梨山賓館前圓環的蔣公銅像也將在今日拆除遷移至梨山文物陳列館內，圓環將改建成藝術區，有居民得知後向市議員古秀英反映，紛紛表示反對，強調這是梨山的地標，改成藝術區也沒意義。古秀英表示，梨山圓環的蔣公銅像是全省最為細膩的，中央政府積極將銅像移除，利用辦活動補助經費來軟化當地居民，時代的地標歷史將不見，也希望未來梨山能夠風華再見，在時代變遷下日後也能夠再回朔歷史。

參山國家管理處副處長廖錫標表示，重新規劃梨山圓環將銅像遷移，已和地方民意代表、地方人士、居民做過兩次的說明會，若有不同意見隨時都可提出參考，但至8月底都沒有接到反映，因此擇定今日下午動工，將蔣中正銅像移到梨山文物館供參觀，也會妥善的布置及有專人導覽解說。升旗台將往圓環區後方挪移，由書法大師結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標，最快今年底前完工。