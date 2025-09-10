　
社會 社會焦點 保障人權

不爽被解僱持鐵棍恐嚇砸機車！他逃南投持雙刀拒捕　2警遭劃傷

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區一家水電行遭解僱的林姓前員工，8日下午上門叫囂，不僅口出威脅，還持鐵棍砸毀機車後照鏡。蘆洲警分局獲報後，立即成立專案小組展開追緝。經過9小時、跨越220公里的追捕，警方最終在南投縣竹山鎮將林男逮捕。但過程中林男竟持雙刀攻擊員警，造成一名員警虎口、手臂劃傷，小隊長雙手也因此擦挫傷，所幸員警負傷奮勇，成功將他壓制逮捕。

▼林男持鐵棍到水電行恐嚇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男持鐵棍到水電行恐嚇，警方循線在南投將林男逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日下午1時許，一名戴著藍色頭巾的男子，手持鐵棍在八里區訊塘路的一家水電行店門口不斷叫囂，隨後將停在門口的機車後照鏡砸破後離去。業者心生畏懼，立即報警求助。經警方調查，這名男子是45歲的林姓前員工，因薪資糾紛遭解雇心生不滿而上門尋仇。

蘆洲警分局獲報後，立即調閱監視器鎖定林男身分，並成立專案小組展開追緝。警方發現，林男犯案後沿台61線一路向南部逃逸，當晚11時許，偵查隊小隊長林威志及偵查佐陳嵩霖等人，在南投縣竹山鎮一家超商外發現林男的車輛。當偵查佐陳嵩霖進入超商表明身分準備盤查時，林男竟從後口袋掏出一把短開山刀朝他揮砍，造成陳員右手臂及虎口受傷。

衝突發生後，林男又拿出另一把短刀與員警對峙，所幸在所長林裕益帶領的支援警力趕抵後，將他壓制在地。這場驚險的緝捕行動，從新北八里到南投竹山，長達220公里，警方僅花了9小時就將林男緝捕歸案。訊後，全案依毀損、恐嚇、傷害及妨害公務等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。

▼警方循線在南投將林男逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男持鐵棍到水電行恐嚇，警方循線在南投將林男逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

09/09 全台詐欺最新數據

八里區水電行雙刀恐嚇

