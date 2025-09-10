徐巧芯不滿偷渡台獨取消紐約行　外交部：參與聯合國體系是全民共識

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

第80屆聯合國大會9日開議，跨黨派立委視導團11日將前往紐約，但成員之一的藍委徐巧芯昨對於外交部不排除以「台灣」入聯表示，這是錯誤的論述，「中華民國派的我不能接受」，此立場顯然與本人、本黨截然不同，故取消參與行程以此抗議。對此，外交部表示，跨黨派立委視導團赴紐約爭取我國參與聯合國的作法已行之有年，參與聯合國體系也是全民共識，並獲跨黨派支持。

徐巧芯、民進黨立委王正旭、民眾黨立委麥玉珍組成跨黨派視導團，11日將前往紐約，預計14日回來，外交部常務次長葛葆萱9日表示，這是要向聯合國社群展現我國人支持政府推動參與聯合國的強大民意。對於有立委呼籲以「台灣」名義參與聯合國，葛葆萱回應，加入聯合國立場一致，最好是用「中華民國」國名，「台灣」也不排除，只要能維持國家尊嚴都可以尊重。

不過，徐巧芯認為，這是錯誤的論述，「中華民國派的我不能接受」，我國國號就是「中華民國」，沒有道理以「台灣」為名義「返聯」，也非外交部所稱之「入聯」。她原訂出席視導團訪問紐約參與「聯合國推案啟動典禮」，但在出發前夕看到外交部的新聞稿，其推動的重點在於「2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系內代表台灣人民。」此立場顯然與本人、本黨截然不同，故取消參與行程以此抗議。「我們支持中華民國參與更多國際組織，也期待友邦為我國發聲以重返聯合國，但絕對不是偷渡台獨主張，我也不可能為此背書」。

對此，外交部回應，每年聯合國開議期間由立法院籌組跨黨派立委視導團赴紐約爭取我國參與聯合國的作法已行之有年，目的是向聯合國表達基於聯合國憲章及會籍普遍化原則，我國人民有權參與聯合國活動，參與聯合國體系也是全民共識，並獲跨黨派支持。

外交部強調，台灣是世界的台灣，外交部會持續秉持「總合外交」的理念，以民主、和平、繁榮為核心，推動台灣的國際參與，同時也呼籲聯合國體系應儘速接納台灣，才能真正落實其「不遺漏任何人」的宗旨，以及落實全球推動永續發展、飛航安全、人權保障與和平繁榮的目標。