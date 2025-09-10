作文考題「媽媽是代理孕母」惹議　翰林道歉：把關不周將檢討

▲北模作文題「我的媽媽是代理孕母」引發熱議，翰林出版社今天道歉。（圖／記者姜國輝攝）

記者許敏溶／台北報導

今年北模作文題目為「我的媽媽是代理孕母」，引發部分學生反感，有女學生也傻眼直呼「我寫的時候真的有夠想吐。」翰林出版社今（10日）發出道歉聲明，指公司在試題審題把關不周，造成考生們在作答時感到困惑或不適，並引起教師與家長關注，深表歉意，並將進行檢討與改進，改善命題與審題流程。

近年不少大考寫作題目都會結合時事，出題相當多元，但也引發正反不同意見。有網友在Threads貼出截圖，抱怨這次北模作文題目與範文，內容涉及「媽媽是代理孕母」，引發部分考生反感，原PO則直言「範文真的很爛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於引發外界批評，翰林出版董事長暨總經理陳彥良今天發布新聞稿，為這次北模寫作測驗題目因試題審題把關不周道歉，並表示將立即採取3項措施，全面檢討改進模擬考的命審題流程。

翰林出版社表示，首先是強化審題流程，如邀請更多專業教師與專家參與審題與審查，以更全面的視角來檢視每一道題目。其次是建立多重審題機制，增加題目適切性、敏感性及倫理的檢視環節，確保試題兼具教育意義與符合社會期待。最後則是提升命題師資專業，加強命題團隊的專業訓練，以更謹慎與專業態度面對命題及審題工作。

翰林出版社指出，優質考題不僅是知識的檢測，更是價值觀的傳遞。將以此事件為戒，未來會用最高的標準檢視試題品質，提供更完善的模擬考服務來協助考生面對大考，感謝各界的監督與指教。

▲翰林出版社出面道歉。（圖／翰林提供）