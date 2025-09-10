　
社會 社會焦點 保障人權

男出獄半年又偷挖土機　清晨街頭暴走揮鏟斗襲警！驚悚畫面曝

記者高堂堯／南投報導

竊盜慣犯林姓男子才出獄半年又再度犯案、竊取一台挖土機，卻在清晨時分大剌剌開上馬路、驚醒睡夢中的居民；警方獲報後到場攔查，林男竟操作揮動鏟斗欲攻擊、衝撞警方，遭警方壓制時不但爆粗口，又動手打傷員警，最後仍遭逮捕，訊後遭移送法辦，南投地方法院日前判處林男1年有期徒刑。

▲男子駕駛挖土機街頭暴走、還揮動鏟斗襲警，竹山警方掏槍驚險逮人。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲男子駕駛挖土機街頭暴走、還揮動鏟斗襲警，竹山警方掏槍驚險逮人。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

本案發生在去年12月20日，竹山警分局指出，案發當天清晨5時許獲報，有一龐然大物在街頭發出巨大聲響擾人清夢，員警到場一看，竟是一部挖土機在道路上行駛，立即示意駕駛停車受檢；但駕駛拒絕受檢，更操作機身、舉起鏟斗準備砸向巡邏車，且往前衝撞，員警見狀立即倒車、避免撞擊，另一名員警立即持槍警戒並喝令挖土機駕駛停車，該駕駛仍不聽制止，持續向前行駛。

▲男子駕駛挖土機街頭暴走、還揮動鏟斗襲警，竹山警方掏槍驚險逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子駕駛挖土機街頭暴走、還揮動鏟斗襲警，竹山警方掏槍驚險逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子駕駛挖土機街頭暴走、還揮動鏟斗襲警，竹山警方掏槍驚險逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警遂持警棍破窗，並噴灑辣椒水，試圖控制駕駛行動，不料駕駛為逃避逮捕，竟又旋轉機身、揮動鏟斗攻擊，迫使員警暫時退避；所幸在駕駛於交叉路口轉入巷弄時，員警趁其不備開啟車門、火速拔除鑰匙將挖土機熄火，制止該駕駛再次旋轉機身攻擊，但駕駛仍激烈抵抗，以穢語辱罵員警並揮拳攻擊，造成員警身體多處挫傷，然男子最終遭優勢警力強拉下車逮捕，現場查扣作案工具挖土機一部、美工刀及鑰匙。

▲男子駕駛挖土機街頭暴走、還揮動鏟斗襲警，竹山警方掏槍驚險逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子駕駛挖土機街頭暴走、還揮動鏟斗襲警，竹山警方掏槍驚險逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，該名49歲林姓男子有多項竊盜前科，遭逮後向警方辯稱該挖土機為其己有，但經查挖土機為其自事發地約2公里外之工廠，使用自備的美工刀竊得，時隔其出獄僅半年出頭，顯然並未悔改。

警方表示，全案將林男依竊盜及妨害公務罪嫌，移送南投地方察偵辦，近日經南投地方法院判決：男子攜帶兇器竊盜罪處有期徒刑7月，駕駛動力交通工具妨害公務罪處有期徒刑10月，合併應執行有期徒刑1年。

男出獄半年又偷挖土機　清晨街頭暴走揮鏟斗襲警！驚悚畫面曝

關鍵字：

挖土機道路鏟斗襲警竊盜慣犯

