國際

以色列炸卡達6死！曾警告美軍「要轟哈瑪斯」　川普怒：非常不開心

▲▼美國總統川普暫時凍結數十億美元對外援助。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普直言對以色列攻擊感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列9日對卡達首都杜哈的哈瑪斯目標發動空襲，造成5名哈瑪斯成員及1名卡達安全部隊人員死亡。以色列據報曾事先告知美方將打擊哈瑪斯，但未提供更多細節，引發美國總統川普強烈不滿，稱對此事件「各方面都非常不開心」。

綜合ABC及《路透》，一名美國官員披露，以色列曾告知美軍他們計畫打擊哈瑪斯，但未提供具體地點或詳細資訊，這種模糊的通知使美軍只能在卡達發生爆炸後推斷是以色列行動。這名官員拒絕透露美國是何時收到以方警告，僅稱「這不足以充分警告地區夥伴」。

川普則發文表示，他的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）曾警告卡達，但「不幸的是阻止攻擊為時已晚」。他受訪時也直言，「我對此一點也不興奮，這不是個好情況，但我要說的是：我們希望人質回來，但我們對今天的事態發展並不滿意」，並承諾10日對此發表完整聲明。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說明，美軍在攻擊發生前的9日上午通知川普政府這起「即將發生」的攻擊，並稱這次轟炸是「單方面」行動，而川普已與卡達官員通話，「他向他們保證，這種事情不會再在他們的土地上發生。」

卡達政府對此次攻擊表示強烈譴責，總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）稱此舉是「明目張膽的攻擊」，構成「國家恐怖主義」，並警告這可能破壞卡達居中調解的以哈停火談判。但卡達澄清，在事發前收到警告的報導不實，稱美國官員的電話是在杜哈已傳出爆炸聲後才打來。

此次空襲目標包括哈瑪斯高階領導人，其中死者包含流亡加薩的哈瑪斯資深領導人、首席談判代表哈利勒．哈雅博士之子（Khalil Al-Hayya），但哈雅本人在攻擊中倖存。哈瑪斯政治局成員辛迪（Suhail al-Hindi）告訴半島電視台，該組織最高領導層在攻擊中倖存。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

