快訊／北市2裝潢工「床櫃休息」遭毒氣活活悶死　公司挨告結果曝

▲北市內湖雙屍命案兩工人最後身影曝光。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區去年1月間一處住宅裝修工地驚傳憾事，27歲林姓男子與24歲江姓男子被發現陳屍在臥室內一組尚未組裝完成的掀床櫃中。檢警相驗後確認2人死因是甲苯中毒合併環境性缺氧窒息。家屬認承攬公司未盡工安責任，歷經縝密調查後，士林地檢署以「犯罪嫌疑不足」為由，對公司及江姓負責人不起訴處分。

林男、江男兩人受僱於承攬公司，自2023年底起承作該住宅裝潢。案發當天上午仍有與家屬聯繫紀錄，直到傍晚卻失去音訊。深夜，家屬與公司人員到場查看，竟在臥室內的掀床櫃中發現兩人倒臥，當場已無呼吸心跳，緊急報警。

檢方調查後發現，現場留有強力膠及桶裝甲苯，2人手部、衣物均沾染膠體。經毒理檢驗，林男血液甲苯濃度高達 42.2 μg/mL，江男也有 9.2 μg/mL，遠超過致死濃度標準（1 μg/mL）。法醫解剖並未發現外傷或他殺跡象，認定死因是短時間吸入高濃度甲苯，合併櫃體密閉空間缺氧，導致窒息死亡。

去年3月，記者獨家訪問到死者家屬，家屬低調表示，聽到死因，直覺「不太可能」，認為2人長期從事木工，對環境並不陌生，不至於因短暫作業就喪命。他們質疑公司未提供防毒口罩、通風設備，才釀成悲劇。

檢察官抽絲剝繭發現，案發工地當時窗戶與落地窗均為開啟狀態，並非完全密閉環境，勞檢處紀錄也記載有機溶劑氣味「並不特別強烈」。再者，掀床櫃體大部分工程已完工，無需2人同時進入並將櫃蓋闔上，現場也未見螺絲起子、板手等工具，櫃內又無照明設備，難以推認2人當下仍在進行施作。

毒理數據顯示，2名工人血液中的甲苯濃度屬於「短時間高濃度暴露」型態，並非工作中長期累積吸入所致，研判可能是自行進入櫃體內意外吸入揮發物。故認，死亡結果與雇主未設置防護具、排氣裝置之間欠缺相當因果關係，縱有行政管理瑕疵，仍不足以構成刑法過失致死罪，因而不起訴處分。