日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

▲台灣成人展成為日本AV女優打響知名度的重要平台。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本AV女優來台賣淫的傳聞不斷，2週前，台中警方查緝應召集團，首度逮到藝名「良田奈」的AV女優，證實傳聞不假。警方調查，台灣應召市場以東南亞女子為主，但近2年來日籍女子越來越多，也在台灣人肉市場掀起一股討論話題。

台灣經紀人A小姐告訴本刊，跟AV女優上床，對很多台灣男客來說，不僅僅是性交易，還是滿足與偶像、明星一親芳澤的圓夢行程。

▲台灣男性對日本AV女優情有獨鍾，肯花大錢一親芳澤。

A小姐指出，隨著台灣經濟實力成長，有錢有閒的尋芳客越來越多，台、日地理位置相近，搭飛機3小時即可抵達，且2國人民友好，所以逐漸成為日本女子海外短期賣淫的首選。因為日本女子的性交易價位不低，是東南亞女子的好幾倍，甚至10倍，所以除了素人之外，連AV女優也願意來台淘金，因為她們拍過片，被部分台灣男客視為偶像，所以很受歡迎。

▲日本AV女優利用成人展的機會，與台灣粉絲近距離接觸。

網路上宣稱日本女子或日本AV女優賣淫的廣告隨處可見，但多半是假的，甚至有應召集團找會說日語的東南亞女子假扮。「要找真正的日本AV女優，是採會員制的。」A小姐說，日本大型AV片商有7家，女優要和7大片商簽約、個人作品超過10部，才稱得上有名氣的AV女優，若只拍過1、2部，或自拍AV對外販售，雖然也叫女優，但性交易價碼跟人氣女優差很多。

▲網路情色論壇有不少日本女子在台賣淫的資訊，真假難辨。

A小姐說，素人女優性交易每次50到90分鐘，開價新台幣2萬到6萬元，最高不超過10萬元，但作品超過10部以上的，1次30萬元起跳，而且還要預付訂金，拍過20部以上的，40萬元起跳，最高要價新台幣100萬元。高價尋芳客最多的在新竹，其次是台北、台中、高雄，性交易地點多半選擇在五星級飯店，因為最安全。

部分老闆級的尋芳客，為了避免被偷拍，有的會開2間緊鄰、互通的房間，女優先到1間，老闆再到另1間，最後完成性交易，如果有尋芳客想拍1部屬於自己的AV留念，還可以加碼付費，經紀人會安排台灣或日籍攝影師拍攝，但是必須簽保密合約，不得將影片外流。

警方掌握，除了日籍的AV攝影師私下仲介女優賣淫，也有女優到台灣參加成人展打知名度，暗中投石問路，與台灣應召集團或經紀人接觸。一般來說，台灣方確定引進特定女優後，須先支付日方一半酬勞，甚至全額給付，包括食宿、機票費用，之後在特定時間（一般約為2到3天）密集安排性交易行程，為避免留下金流，只接受現金，金額大的，經紀人還會攜帶點鈔機現場點鈔。



更多鏡週刊報導

新聞內幕／攝影師牽線仲介、尋芳客按圖索驥 日本AV女優來台賣淫遭破獲內幕

AV女優來台撈／現役AV女優台中賣淫被活逮 揭日本風俗業外銷台灣產業鏈

AV女優來台撈1／台灣男客指定心儀女優 日本AV攝影師斜槓扮掮客