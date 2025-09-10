　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣成人展成為日本AV女優打響知名度的重要平台。（示意圖，圖非當事人）

▲台灣成人展成為日本AV女優打響知名度的重要平台。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本AV女優來台賣淫的傳聞不斷，2週前，台中警方查緝應召集團，首度逮到藝名「良田奈」的AV女優，證實傳聞不假。警方調查，台灣應召市場以東南亞女子為主，但近2年來日籍女子越來越多，也在台灣人肉市場掀起一股討論話題。

台灣經紀人A小姐告訴本刊，跟AV女優上床，對很多台灣男客來說，不僅僅是性交易，還是滿足與偶像、明星一親芳澤的圓夢行程。

台灣男性對日本AV女優情有獨鍾，肯花大錢一親芳澤。（翻攝網路）

▲台灣男性對日本AV女優情有獨鍾，肯花大錢一親芳澤。

A小姐指出，隨著台灣經濟實力成長，有錢有閒的尋芳客越來越多，台、日地理位置相近，搭飛機3小時即可抵達，且2國人民友好，所以逐漸成為日本女子海外短期賣淫的首選。因為日本女子的性交易價位不低，是東南亞女子的好幾倍，甚至10倍，所以除了素人之外，連AV女優也願意來台淘金，因為她們拍過片，被部分台灣男客視為偶像，所以很受歡迎。

日本AV女優利用成人展的機會，與台灣粉絲近距離接觸。

▲日本AV女優利用成人展的機會，與台灣粉絲近距離接觸。

網路上宣稱日本女子或日本AV女優賣淫的廣告隨處可見，但多半是假的，甚至有應召集團找會說日語的東南亞女子假扮。「要找真正的日本AV女優，是採會員制的。」A小姐說，日本大型AV片商有7家，女優要和7大片商簽約、個人作品超過10部，才稱得上有名氣的AV女優，若只拍過1、2部，或自拍AV對外販售，雖然也叫女優，但性交易價碼跟人氣女優差很多。

網路情色論壇有不少日本女子在台賣淫的資訊，真假難辨。（翻攝網路）

▲網路情色論壇有不少日本女子在台賣淫的資訊，真假難辨。

A小姐說，素人女優性交易每次50到90分鐘，開價新台幣2萬到6萬元，最高不超過10萬元，但作品超過10部以上的，1次30萬元起跳，而且還要預付訂金，拍過20部以上的，40萬元起跳，最高要價新台幣100萬元。高價尋芳客最多的在新竹，其次是台北、台中、高雄，性交易地點多半選擇在五星級飯店，因為最安全。

部分老闆級的尋芳客，為了避免被偷拍，有的會開2間緊鄰、互通的房間，女優先到1間，老闆再到另1間，最後完成性交易，如果有尋芳客想拍1部屬於自己的AV留念，還可以加碼付費，經紀人會安排台灣或日籍攝影師拍攝，但是必須簽保密合約，不得將影片外流。

警方掌握，除了日籍的AV攝影師私下仲介女優賣淫，也有女優到台灣參加成人展打知名度，暗中投石問路，與台灣應召集團或經紀人接觸。一般來說，台灣方確定引進特定女優後，須先支付日方一半酬勞，甚至全額給付，包括食宿、機票費用，之後在特定時間（一般約為2到3天）密集安排性交易行程，為避免留下金流，只接受現金，金額大的，經紀人還會攜帶點鈔機現場點鈔。


更多鏡週刊報導
新聞內幕／攝影師牽線仲介、尋芳客按圖索驥　日本AV女優來台賣淫遭破獲內幕
AV女優來台撈／現役AV女優台中賣淫被活逮　揭日本風俗業外銷台灣產業鏈
AV女優來台撈1／台灣男客指定心儀女優　日本AV攝影師斜槓扮掮客

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏
美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％
興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」
iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」

台鐵區間車驚傳性騷！男子盤腿觸碰女乘客　辯：火車晃到

興達電廠爆炸火警「孩童被嚇哭」！受驚喊：不要住在這裡了

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

里長稱興達電廠「下午就在撤離」　台電回應：那是人員下班

喪屍男開山刀砍律師頭！13年前才犯下「2死命案」　深夜遭羈押

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」

台鐵區間車驚傳性騷！男子盤腿觸碰女乘客　辯：火車晃到

興達電廠爆炸火警「孩童被嚇哭」！受驚喊：不要住在這裡了

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

里長稱興達電廠「下午就在撤離」　台電回應：那是人員下班

喪屍男開山刀砍律師頭！13年前才犯下「2死命案」　深夜遭羈押

好多人會吃！　醫揭「4地雷早餐組合」

《影后》男星助曬店打工！　牧森遇「全裸男客人」指名擦背

美國就業人數大幅下修91.1萬人　白宮再施壓Fed降息

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone萬年缺點終於沒了！　17 Pro有專屬黑科技

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

以為感冒！　醫：確診超過7成已末期

來看棒球or啦啦隊？ 竇智孔被「動作出賣」XD

社會熱門新聞

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

喪屍男砍律師頭「13年前曾犯2死命案」　深夜遭羈押

興達電廠下午就在撤離？台電：那是員工下班

即／柯文哲交保Day 5！北檢正式提抗告

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

興達電廠爆炸火警！孩童被嚇哭：不要住在這了

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17 Pro全新配色曝光

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面