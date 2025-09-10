台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

▲警政署及移民署已上緊發條，將全面查緝跨國賣淫的外籍人士。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2週前，台中警方接獲線報，搜索多家摩鐵、日租套房，共查獲3名日本籍賣淫女子，其中1人還是現役的AV女優，藝名「良田奈」，性交易價碼是50分鐘新台幣2萬元，這也是台灣警方首度抓到日本AV女優來台賣淫的案件。

除此之外，今年8月初，2名年輕日本女子假借旅遊名義來台伴遊、性交易，結果遭台籍男子囚禁、性侵，其中1人財物還遭洗劫，損失新台幣14萬元。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立分析，近期日本風俗業輸出台灣，原因很多，包括社交平台出現，改變了性產業生態，賣淫女可脫離幫派掌握，到海外去淘金，遠離自己的生活區域，以免尷尬遇見熟人。

▲日本AV女優波多野結衣（圖）在台灣擁有高知名度，還曾登上悠遊卡封面。

另外，過去受到語言限制，如果無人居中牽線，難以跨國賣淫，但是隨著科技進步，翻譯軟體解決了這個問題。

林書立說，除了日本素人大量輸出，AV女優到海外賣淫的人數也越來越多，因為DVD已經成為時代的眼淚，AV女優難以靠拍攝DVD維生，而她們拍的影片出品後，很快就被盜版、上網販售，導致女優們的收入銳減，只好選擇下海賣淫。

除了台灣，香港警方去年聯合澳門、日本、新加坡警方，查獲跨境性交易集團，其中最大咖的賣淫女是日本知名AV女優麻宮若菜，新聞曝光後，不少日本網友感嘆，AV女優們必須到海外工作，證明賺錢並不容易。

▲香港警方去年查獲日本AV女優麻宮若菜賣淫，引發話題。

另一方面，受到國際情勢與通貨膨脹影響，日幣過去3年屢創新低，新台幣則不斷升值，台灣人除了更常前往日本旅遊，甚至越來越多人到日本置產，此消彼長之下，也讓台灣成為許多日本女子賣淫、淘金的天堂。

針對日本或其他外籍女子來台賣淫一事，移民署表示，如果她們在台灣有遭受強暴、脅迫、詐術、扣留護照等不法手段，被迫從事性交易，就屬於人口販運罪的被害人，執法單位查獲、救援或受理檢舉通報時，會依照「人口販運被害人鑑別原則」提供安置、心理關懷、必要醫療、翻譯及法律扶助，同時協助被害人返回原籍國，台、日兩國將持續保持密切合作，全力防堵跨國犯罪。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



